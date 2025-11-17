CHP'den Cumhurbaşkanlığı Harcamalarına Eleştiri

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Cumhurbaşkanlığı'nın aylık harcama tutarını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Asgari ücretin 22 bin 104 TL 67 kuruş olduğu ülkemizde Saray'ın sadece ekim ayındaki harcaması 103 bin 415 emekçinin maaşına denk" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, asgari ücret üzerinden Cumhurbaşkanlığı'nın harcamalarını eleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın her fırsatta "İtibardan tasarruf olmaz' anlayışını savunduğunu belirten Bulut, "Memura, emekçiye, emekliye yapılan üç kuruşluk zammı 'kaynak yok' bahanesiyle sınırlayan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın harcamaları Ekim ayında adeta rekor kırdı. Ekonomik kriz, yüksek enflasyon ve artan yoksullukla boğuşan milyonlarca vatandaş geçim derdindeyken, Saray'ın sadece bir aylık harcaması, daha önce en yüksek harcamanın yapıldığı Ocak ayının da katbekat üzerine çıktı" ifadelerini kullandı.

Bulut, Ekim ayında Cumhurbaşkanlığı bütçesinden 2 milyar 285 milyon 975 bin TL harcama yapıldığını belirterek, "En düşük emekli maaşının 16 bin 681 TL olduğu ülkemizde, Saray'ın sadece Ekim ayındaki harcaması 137 bin 40 emeklinin maaşına denk. Asgari ücretin 22 bin 104 TL 67 kuruş olduğu ülkede Saray'ın sadece Ekim ayındaki harcaması 103 bin 415 emekçinin maaşına denk" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut, Cumhurbaşkanlığı'nın harcamalarını aylara göre şu şekilde paylaştı:

"Ocak: 1 milyar 779 milyon 281 bin TL, Şubat: 1 milyar 313 milyon 737 bin TL, Mart: 542 milyon 22 bin TL, Nisan: 1 milyar 710 milyon 494 bin TL, Mayıs: 652 milyon 899 bin TL, Haziran: 955 milyon 89 bin TL, Temmuz: 950 milyon 89 bin TL, Ağustos: 1 milyar 661 milyon 787 bin TL, Eylül: 784 milyon 937 bin TL, Ekim: 2 milyar 285 milyon 975 bin TL"

Bulut, Ocak-Ekim dönemindeki toplam harcamanın ise 12 milyar 290 milyon 613 bin TL olduğunu vurguladı.