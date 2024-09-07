Üye Girişi
Haberler

CHP'den Erdoğan'a Teğmenlere Yönelik Sözlerine Tepki

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'liler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kılıçlı yemin eden teğmenlere yönelik söylediklerine sert tepki gösterdi. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, teğmenlerin andının orduya ve ülkeye bağlılık olduğunu belirterek, Erdoğan'ın sözlerini eleştirdi. Diğer CHP yetkilileri de, genç teğmenlere yapılan tehditlerin kabul edilemez olduğunu vurguladı ve ordunun siyasete alet edilmemesi gerektiğini ifade etti.

(ANKARA) - CHP'lilerden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kılıçlı yemin töreni nedeniyle teğmenleri hedef alan sözlerine tepki geldi.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın başta olmak üzere CHP'li yöneticiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kılıçlı yemin eden teğmenlere yönelik sözlerine ilişkin sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak tepkilerini dile getirdi. Açıklamalar şöyle:

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın

"Üniforma giymiş kimileri askeri araç içinden bir siyasi parti ile simgelenen işaret yaptılar, sesiniz çıkmadı. Tarikatçı generalin zikir görüntüleri yayımlandı, Jandarmada toplu zikir sahneleri sızdı, aldırmadınız. Sınır ötesi operasyonlardan sorumlu generalin makam aracıyla insan kaçakçılığı, ilgi alanınıza girmedi. Şimdi Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye kılıç çeken genç teğmenleri temizlemekten söz ediyorsunuz. İki ayyaş sözlerinizi unutmuş değiliz. Gençlerin yemini orduya, ülkeye, ülkenin kurtarıcısı ve kurucusuna bağlılık yeminidir. Çekilen kılıçlar, yukarıda sayılanlara yönelik tehditlere karşı çekilmiştir. Demokrasiye yönelik darbe tehdidi, ciddi bir iştir ve günlük siyasete alet edilmemelidir. Gençlerin en onurlu ve mutlu gününden darbe sinyalleri çıkarmaya çalışmak yerine, keşke bu duyarlılığı, kendi özel kalemlerinize, Genel Kurmay Başkanı'nın yaverliklerine sızanlarda gösterebilseydiniz. Ezcümle, Genç teğmenleri rahat bırakın, ordudan elinizi çekin"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek

"Ebedi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına sahip çıkan; kılıçlarını yalnızca ülkenin birliğini ve bağımsızlığını müdafaa etmek üzere çekecek olan Harbiyeli yeni mezun teğmenlere yönelik bu hedef gösterici tehditleri kınıyorum. Sandıktan ve demokrasiden umudunu keserek siyasi kutuplaşma ve hukuki tehditlere muhtaç düşmüş bu anlayışın hiçbir gencimizin geleceğine gölge düşürmesine izin vermeyeceğiz."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu

Kılıç subay tören üniformasının ayrılmaz bir parçasıdır. Türk Ordusu'nda kılıç ile seremoniler 100'lerce yıl öncesine dayanır. 2020, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında kılıç çekerek, kılıçları birbirine vurma ritüeli mezuniyet törenlerinde yapılmıştır. Teğmenler "ant"larını Türk Milleti ve Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak için etmişlerdir. Hal böyle iken bunun altında başka bir mana aramak, art niyetin en somut göstergesidir.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut

"Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sözünün neresinden rahatsız oldunuz? Bu sözler üzerine teğmenlere açılacak soruşturma millete hakarettir. Aklınızı başınıza alın gencecik teğmenleri kirli siyasetinize alet etmeyin."

Kaynak: ANKA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Sözler Güncel Tören

'Kılıçlı yemin' tartışması büyüyor! Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Bunu milletimiz affetmez, vazgeçin

Erdoğan'a ateş püskürüp bir de çağrıda bulundu: Vazgeçin

 Adalet Bakanı Tunç'tan Engin Polat'ın tahliyesine ilk yorum: Tutuksuz yargılanması suçsuz olduğu anlamına gelmez

Engin Polat'ın tahliyesine Adalet Bakanı'ndan ilk yorum

 Macron'un 'başbakan' tercihi Fransa'yı karıştırdı! Binlerce kişi sokaklarda

Macron'un son hatası, ülkeyi yangın yerine çevirdi! Binlerce kişi sokaklara döküldü
Şırnak'ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı

Beyaz torosa yapıştırdığı amblem ilçeyi karıştırdı! Uzman çavuş açığa alındı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Miss Turkey 2024 finalistleri kimler? Miss Turkey Güzellik Yarışması finali ne zaman? Bahar dizisi ne zaman başlıyor? Bahar yeni sezon bölümü hangi tarihte yayınlanacak? Victor Osimhen maskesi ne kadar? Osimhen maskesi nasıl alınır, nereden sipariş verilir? Osimhen neden maske takıyor? Galatasaraylı Victor Osimhen niye maske takıyor, hastalığı nedir? Narin Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da kaybolan Narin bulundu mu? Narin nerede, son durum nedir? Google'da "Binicilik Paralimpik Oyunları" doodle oldu! 7 Eylül Binicilik Paralimpik Oyunları ne zaman? Noter Cumartesi günü açık mı, kapalı mı? 7 Eylül noterler çalışıyor mu? Tarihte bugün ne oldu? 7 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 7 EYLÜL | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? CANLI ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 7 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro yükseliyor mu? 7 Eylül Euro kaç lira?
title