Haberler

CHP'den Can Atalay Tepkisi: 'Meclis'in İradesi Sakat'

Güncelleme:
CHP Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü Veli Ağbaba, Gezi Parkı davasından hükümlü Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine tepki gösterdi. AYM'nin kararlarına rağmen Atalay'ın tutuklu olmasının, anayasal rejime darbe olduğunu vurguladı. Ağbaba, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a da Meclis'in itibarı için adım atması çağrısında bulundu.

(TBMM) - CHP Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü Veli Ağbaba, Gezi Parkı davasından hükümlü bulunan Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine tepki göstererek, "Can Atalay'ın tutulması Anayasal rejime darbedir. AYM'nin 3 kez hak ihlali kararı vermesine rağmen Yargıtay tanımıyor. En önemlisi de Meclis tanımıyor, Meclis Başkanı tanımıyor, Meclis'in iradesi sakat. Hatay halkının seçmiş olduğu Can Atalay'ın yeri cezaevi değil, Meclis'tir. Sayın Numan Kurtulmuş'un bir an önce cesaret göstererek, iradesine sahip çıkması lazım" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyonda, TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay'ın bütçeleri görüşülecek.

Toplantı başlamadan önce CHP grubu hükümlü eski milletvekili Can Atalay'ın fotoğraflarının olduğu dövizleri masalarına koydu. CHP Grup Sözcüsü Veli Ağbaba, Atalay hakkındaki AYM kararlarını hatırlatarak, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a şöyle tepki gösterdi:

"Meclis Başkanı bu konuda adım atmıyor. Aslında hepimizin Başkanı Numan Kurtulmuş ama bir üyesi cezaevinde hala tutsak. AYM kararına rağmen tutsak. Can Atalay'ın tutulması anayasal rejime darbedir. Yargıtay Başkanı 'Üst mahkemenin kararına uyulmalıdır' diyor. AYM'nin 3 kez hak ihlali kararı vermesine rağmen Yargıtay tanımıyor. En önemlisi de Meclis tanımıyor, Meclis Başkanı tanımıyor. Meclis'in iradesi sakat. Hatay halkının seçmiş olduğu Can Atalay'ın yeri cezaevi değil, Meclis'tir. Can Atalay ayrıca İnsan Hakları Komisyonu üyesi ama ona rağmen tutsak edilmeye devam ediyor. Sayın Numan Kurtulmuş'un bir an önce cesaret göstererek iradesine sahip çıkması lazım. Bu irade sadece Hatay halkının iradesi değil, Meclis'in iradesidir. Sayın Numan Kurtulmuş'u göreve davet ediyoruz.

16 Nisan'da Meclis Başkanvekili kararı okudu, Anayasa 98'e aykırı bir şekilde Meclis Başkanı tutanağa dipnot yazdırdı. Maalesef Meclis'in iradesini en çok tanıması gereken Numan Kurtulmuş, Meclis iradesini yok saymaktadır."

Ağbaba ayrıca, 19 Mart olayları ve CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda yaşanan olaylarda milletvekillerine polisin orantısız müdahale ettiğini hatırlatarak, TBMM Başkanı Kurtulmuş'a Meclis'in itibarını koruma çağrısında bulundu. Ağbaba, "Yarım metre mesafeden milletvekillerine gaz sıkılıyor. İstanbul İl Binası polis tarafından işgal edildiğinde milletvekillerimize haksızca uygulamalar yapıldı. Bu gaz sadece Ali Gökçek ve Deniz Yavuzyılmaz'a sıkılmadı; bizzat Numan Kurtulmuş'un yüzüne sıkıldı. Bu görüntü Meclis'in itibarını zedelemekte, Meclis'in duruşunu kamuoyunda tartışılır hale getirmektedir. Meclis'in itibarını koruması gereken Numan Kurtulmuş'tur. Numan Kurtulmuş bu konuda bir şey yapmamaktadır. 19 Mart darbesinden sonra Saraçhane'de, İstanbul İl Binası işgal edilirken milletvekillerinin gördüğü muamele Meclis'e yakışmamaktadır" diye konuştu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyon salonunda milletvekilleriyle selamlaşırken de CHP grubu, Kurtulmuş'a Can Atalay ve orantısız polis müdahalesini hatırlattı.

Kaynak: ANKA / Güncel
