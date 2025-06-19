CHP'den Boykot Çağrısı: 'Demokratik Durumdur'

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un medya boykotuna dair eleştirilerine yanıt verdi. Bulut, boykotun ifade özgürlüğü değil, yalan habere karşı bir duruş olduğunu savundu.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un medyadaki bazı kurumların boykot edilmesine ilişkin "jakobenizm ve ayrımcılık" ifadeleri kullanmasını, "Partimizin, manipülatif ve tek sesli medya organlarını boykot etme çağrısı, ifade özgürlüğüne değil; yalan haber ve tekelleşmiş basına karşı bir demokratik duruştur. Eğer milli medyadan kasıt kamu kaynaklarıyla finanse edilip yalnızca iktidarın çıkarlarını savunan bir yayıncılıksa, buna karşı çıkmak demokrasinin ve halkın haber alma hakkının savunulmasıdır" şeklinde değerlendirdi.

Bulut, sosyal medya hesabından, Altun'un "Dünya gündemi savaşlar ve jeopolitik çekişmeler gibi çok önemli meselelerle meşgulken, ana muhalefet partisinin gündemi yine jakobenizm, yine ayrımcılık" gönderisini alıntılayarak, şunları kaydetti:

"Boykot bir sansür değil, halkın kendi medyasını seçme hakkıdır. Saray'ın siyaset meraklısı Fahrettin Altun'un açıklamaları, medya tekeline dönüştürülmüş bir propaganda aygıtını 'özgür basın' diye pazarlama çabasıdır. Bugün Türkiye'de halkın vergileriyle finanse edilen, muhalif hiçbir isme ekranlarında yer vermeyen, muhalif olan her düşünceye kör ve dilsiz olan TRT, iktidarın borazanına dönüştürülmüştür. A Haber'den CNN Türk'e, TGRT'den ATV'ye kadar onlarca kanal neredeyse tek merkezden, aynı manşetlerle yayın yapmaktadır.

"Boykot çağrısı yalan haber ve tekelleşmiş basına karşı bir demokratik duruştur"

Partimizin manipülatif ve tek sesli medya organlarını boykot etme çağrısı, ifade özgürlüğüne değil, yalan haber ve tekelleşmiş basına karşı bir demokratik duruştur. Eğer 'milli medya'dan kasıt kamu kaynaklarıyla finanse edilip yalnızca iktidarın çıkarlarını savunan bir yayıncılıksa, buna karşı çıkmak demokrasinin ve halkın haber alma hakkının savunulmasıdır. Kaldı ki 'yerli ve milli medya' ifadesi bile basın ve ifade özgürlüğüne bakışın itirafıdır. Bu ülkede gerçek ifade özgürlüğü ancak muhalefetiyle, iktidarıyla her görüşün adil şekilde temsil edilebildiği bir medya ortamıyla mümkündür."

Kaynak: ANKA / Güncel
Telegram'ın kurucusu 17 milyar sterlinlik servetini 106 çocuğuna bırakıyor

Telegram'ın kurucusu 17 milyar sterlinlik servetini 106 çocuğuna bırakıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu canlı yayında konuşurken bina çöktü

Dünyaya tehditler savuran Netanyahu canlı yayında ecel terleri döktü
Fenerbahçe'de seçim öncesi ortalık karıştı! Aziz Yıldırım'dan ihraç talebi

Aziz Yıldırım'dan seçim öncesi bomba hamle: Ali Koç'u şahit gösterdi
Kıskançlık iddiaları gündemdeydi! Sinem Ünsal son noktayı koydu

Bu sahne gündem olmuştu! Kıskançlık iddialarına tokat gibi yanıt
Cilo Festivali'ne İran-İsrail savaşı engeli

İsrail-İran savaşı Güneydoğu'nun en büyük festivalini vurdu
Wilma Elles dördüncü kez anne oluyor

Wilma Elles dördüncü kez anne oluyor
Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor

Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı
77 milyon euroluk yıldız Süper Lig'e geliyor

77 milyon euroluk yıldız Süper Lig'e geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.