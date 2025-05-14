CHP'den Boğaziçi Öğrencilerine Gözaltı Tepkisi

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleşen eylemlerde 97 öğrencinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Karabat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çocuk istismarını savunan bir yobaza ses çıkaran Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi 97 kardeşimiz, polis şiddetiyle, ters kelepçeyle, biber gazıyla göz altına alındı! Boğaziçi Ünivesitesi öğrencileri bu ülkenin yüz akıdır! Onlara bu şiddeti, bu zulmü reva görenlerin vakti çoktan doldu! Hiçbir kardeşimiz yalnız kalmayacak. İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik ve hukuk komisyonumuz şu an Vatan Emniyet'te süreci takip etmektedir. Öğrencileri derhal serbest bırakın!" ifadelerini kullandı.