CHP'den Başsavcı Gürlek Hakkında Sert Eleştiriler

(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında açıkladığı belgelere ilişkin "Kamu görevini kişisel menfaate çeviren siyasal düzenin son ve en net örneklerinden biridir. Yargıyı tarafsız kılması gereken makamlar, iktidarın gücünü kariyer basamağı olarak kullanıyor. Hukuk, hukuku temsil edenlerin elinde eriyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in 29 Kasım 2024'te Eti Maden'in Lüksemburg'daki Eti Maden Anonim Şirketi'ne yönetim kurulu üyesi olarak atandığını ve görevden ayrıldığı 6 Ağustos 2025 tarihine kadar buradan maaş aldığını söylemişti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, konuya ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Tan, şu ifadeleri kullandı:

"Genel Başkanımız Özgür Özel'in belgeleri ile açıkladığı üzere, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in Bakan Yardımcılığı döneminde Türkiye Varlık Fonu'na bağlı Eti Maden İşletmeleri'nin Lüksemburg merkezli iştiraki olan ETIMINE S.A.'nın Yönetim Kurulu'nda yönetici olarak görev yapması, kamu görevini kişisel menfaate çeviren siyasal düzenin son ve en net örneklerinden biridir. Yargıyı tarafsız kılması gereken makamlar, iktidarın gücünü kariyer basamağı olarak kullanıyor. Hukuk, hukuku temsil edenlerin elinde eriyor"