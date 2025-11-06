Haberler

CHP'den Başsavcı Gürlek Hakkında Sert Eleştiriler

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, Genel Başkan Özgür Özel'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in yargıdaki tarafsızlığını ihlal eden belgelerini açıkladı. Tan, kamu görevini kişisel menfaate çeviren siyasal düzenin örneği olduğunu ifade etti.

(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında açıkladığı belgelere ilişkin "Kamu görevini kişisel menfaate çeviren siyasal düzenin son ve en net örneklerinden biridir. Yargıyı tarafsız kılması gereken makamlar, iktidarın gücünü kariyer basamağı olarak kullanıyor. Hukuk, hukuku temsil edenlerin elinde eriyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in 29 Kasım 2024'te Eti Maden'in Lüksemburg'daki Eti Maden Anonim Şirketi'ne yönetim kurulu üyesi olarak atandığını ve görevden ayrıldığı 6 Ağustos 2025 tarihine kadar buradan maaş aldığını söylemişti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, konuya ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Tan, şu ifadeleri kullandı:

"Genel Başkanımız Özgür Özel'in belgeleri ile açıkladığı üzere, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in Bakan Yardımcılığı döneminde Türkiye Varlık Fonu'na bağlı Eti Maden İşletmeleri'nin Lüksemburg merkezli iştiraki olan ETIMINE S.A.'nın Yönetim Kurulu'nda yönetici olarak görev yapması, kamu görevini kişisel menfaate çeviren siyasal düzenin son ve en net örneklerinden biridir. Yargıyı tarafsız kılması gereken makamlar, iktidarın gücünü kariyer basamağı olarak kullanıyor. Hukuk, hukuku temsil edenlerin elinde eriyor"

Kaynak: ANKA / Güncel
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine saldırdı

İsrail rahat durmuyor! Bir ülkeye daha saldırı başlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar

Ünlü yıldız ölümle burun buruna! Suikast planı ortaya çıktı
Cengiz Ünder'in sevgilisine aldığı hediyenin fiyatı olay oldu

Sevgilisine aldığı hediyenin fiyatı olay oldu
MHP Ankara İl Başkanı, Latif Doğan'ın başından aşağı desteyle para yağdırdı

Görüntü olay oldu! Bahçeli görmesin
Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane beklediği haberi aldı

Leroy Sane'ye müjde üstüne müjde
Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar

Ünlü yıldız ölümle burun buruna! Suikast planı ortaya çıktı
Manifest davasında yeni karar: İmza zorunluluğu kaldırıldı

Manifest'in "hayasızca hareket" davasında yeni karar
Taksi şoförünün manevra yapıp kazayı önlediği anlar araç içi kamerasına yansıdı

Üzerlerine gelen kabusu böyle seyrettiler
Heidi Klum ve kızı Leni tepkileri umursamadı: Yeni iç çamaşırı pozları yine olay yarattı!

Ünlü Model tepkileri umursamadı: iç çamaşırı pozları olay yarattı!
Kayıp olarak aranan gencin dere yatağında cansız bedeni bulundu

Kayıp olarak aranan genç dere yatağında korkunç halde bulundu
Sabri Sarıoğlu'ndan maç sonuna damga vuran hareket

Maç sonuna damga vuran olay
Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İlkay Gündoğan'ın dönüş tarihi belli oldu

Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İşte İlkay'ın dönüş tarihi
İngiltere'de mahkum krizi: 1 hafta içinde 2 mahkum yanlışlıkla serbest bırakıldı

Mahkumları yanlışlıkla serbest bıraktılar
Yönetim Tedesco'ya İrfan ve Cenk için 'af' önerisi getirdi! Bir saniye bile düşünmeden yanıtladı

Tedesco'nun önüne İrfan ve Cenk için 'af' önerisi getirildi! Anında...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.