CHP'den Başsavcı Gürlek'e Sert Eleştiri: 'Kararlar Yok Hükmünde'!

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Anayasa'nın 140. maddesi ve hakim–savcı yasası çok net. Savcı, siyasi pozisyona gidip oradan dönemez; özel/yarı özel şirket yönetiminde yer alamaz. Gürlek'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak verdiği talimatlar, yaptığı atamalar, yürüttüğü soruşturmalar, kısacası tüm iş ve işlemleri hukuken tartışmalı hale geliyor. Çok sevdiğiniz 'mutlak butlan' tam da budur. Makamın hukuki zemini sorunluysa, o makamdan çıkan kararlar da 'yok hükmünde' sayılır" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in Yeni Şafak gazetesine verdiği röportaja ilişkin X hesabından paylaşım yaptı. Emir, şunları kaydetti:

"Başsavcı kendi ağzıyla 'Bakan yardımcısı olduğumda HSK beni meslekten çıkardı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olurken de HSK yeniden savcılığa kabul etti' diyor.

Yani 'Siyasi bir pozisyona atanmak için savcılıktan çıktım, sonra geri döndüm' demiş oluyor. Ki buna yasalarımız kesin biçimde izin vermiyor.

Siyasi yürütme için meslekten çıkarılıp, tekrar savcılığa alınan bir ismin, iktidarın doğrudan taraf olduğu ve muhalefeti hedef alan soruşturmalarla ilgili tüm tasarrufları, 'Hakim–savcı güvencesiyle donanmış, bağımsız ve tarafsız yargı organı işlemi' sayılabilir mi? Hayır!

"Savcı, siyasi pozisyona gidip oradan dönemez; özel/yarı özel şirket yönetiminde yer alamaz"

Tersine 'Ben hep savcıydım' diyor ise bakan yardımcılığı döneminde şirket yöneticiliğini savcı statüsüyle yapmış oluyor. Her iki halde de Anayasa'nın 140. maddesi ve hakim–savcı yasası çok net. Savcı, siyasi pozisyona gidip oradan dönemez; özel/yarı özel şirket yönetiminde yer alamaz.

Bu durumda Gürlek'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak verdiği talimatlar, yaptığı atamalar, yürüttüğü soruşturmalar, kısacası tüm iş ve işlemleri hukuken tartışmalı hale geliyor.

"Çok sevdiğiniz 'mutlak butlan' tam da budur"

Çok sevdiğiniz 'mutlak butlan' tam da budur. Makamın hukuki zemini sorunluysa, o makamdan çıkan kararlar da 'yok hükmünde' sayılır. Bu iktidar değiştiğinde, Akın Gürlek imzalı dosyalar tek tek usul yönünden masaya yatırıldığında, bugün kurduğu cümlelerin büyük kısmı kendi davalarının altına düşülmüş itiraf notu gibi okunacak."