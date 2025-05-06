CHP'den Atatürk Havalimanı Teknopark Açıklamasına Tepki

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Atatürk Havalimanı Terminal Binalarının "teknopark" ilan edilmesine tepki göstererek, "Utanmadan terminal binalarını 'teknopark' ilan edip, İstanbul'u küresel düzeyde bir girişimcilik merkezi yapacağınızı iddia ediyorsunuz. Teknoloji özerk ve bilimsel üniversiteyle gelişir, teknopark inşa ederek değil" ifadesini kullandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve Atatürk Havalimanı terminal binalarının teknopark ilan edilmesi kararına CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu tepki gösterdi. Karasu X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"2019'da sivil uçuşlara, 2022'den itibaren kargo uçuşlarına kapattığınız 'Millet Bahçesi yapacağım' diyerek dozerler ve kepçeler ile pistlerini kırıp mahvettiğiniz, üzerine basket sahaları kurduğunuz Atatürk Havalimanı'nda milletin milyarlarca lirasını çöpe atttınız. Şimdi de utanmadan terminal binalarını 'teknopark' ilan edip, İstanbul'u küresel düzeyde bir girişimcilik merkezi yapacağınızı iddia ediyorsunuz! Teknoloji özerk ve bilimsel üniversiteyle gelişir, teknopark inşaa ederek değil. Adınız da yalan, sözünüz de yalan!"