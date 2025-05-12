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CHP'den Asgari Ücret ve Emekli Aylıkları Üzerine Eleştiriler

CHP'den Asgari Ücret ve Emekli Aylıkları Üzerine Eleştiriler
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, asgari ücretin ve en düşük emekli aylığının satın alma gücünün düştüğünü belirterek, yapılan zamların yetersizliğine dikkat çekti. Ayrıca, vatandaşların borçlarının toplamının 4.6 trilyon lira seviyesine ulaştığını vurguladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "22 bin 104 lira olan asgari ücretin satın alma gücü 2 bin 605 lira; 14 bin 469 liraya çıkarılan en düşük emekli aylığının satın alma gücü bin 705 lira eksildi" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, asgari ücrete ve emekli aylıklarına yapılan zamların yetersizliğine dikkat çekerek, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Asgari ücrete ve emekli aylıklarına yapılan zam nasıl eridi? 22 bin 104 lira olan asgari ücretin satın alma gücü 2 bin 605 lira; 14 bin 469 liraya çıkarılan en düşük emekli aylığının satın alma gücü bin 705 lira eksildi. En düşük emekli aylığının satın alma gücü, neredeyse hiç zam yapılmamış bir noktaya indi. Vatandaşların, bankalara, finans kuruluşlarına, varlık yönetim şirketlerine ve TOKİ'ye olan borçlarının toplamı 4 trilyon 643 milyar liraya ulaştı. İcra dairelerinde bulunan dosya sayısı 23 milyon 391 bine yükseldi. Son bir yılda olarak 1 milyon 486 bin arttı."

Kaynak: ANKA / Güncel
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