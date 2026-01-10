Haberler

CHP'nin Emekliler İçin Başlattığı "Meclis'i Terk Etmeme" Eylemi Sürüyor... Ali Mahir Başarır: "Emeklinin Haklarını Burada Savunmaya Devam Edeceğiz"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, partisinin başlattığı asgari ücretin 39 bin liraya ve en düşük emekli aylığının da bu seviyeye yükseltilmesi amacıyla 'Meclis'i terk etmeme' eyleminin üçüncü gününde, iktidara seslenerek emeklilerin haklarını savunma kararlılıklarını vurguladı.

(ANKARA)- CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP milletvekillerinin başlattığı asgari ücretin 39 bin liraya ve en düşük emekli aylığının da bu seviyeye yükseltilmesi amacıyla başlattığı "Meclis'i terk etmeme" eyleminin üçüncü gününde iktidara seslenerek, "Sizi Türkiye'ye, emeklilere, halka şikayet etmeye, rezil etmeye devam edeceğiz. Biz nöbetimizi tutmaya, emeklinin haklarını burada savunmaya devam edeceğiz. An itibarıyla Meclis'teyiz, Meclis'te olmaya devam edeceğiz" dedi.

CHP milletvekillerinin, TBMM Genel Kurulu'nda asgari ücretin 39 bin lira olması ve en düşük emekli aylığının da bu seviyeye yükseltilmesi amacıyla başlattığı "Meclis'i terk etmeme" eylemi üçüncü gününde devam ediyor. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve beraberindeki milletvekilleri Genel Kurul'da başlattıkları eyleme ilişkin açıklamalarda bulundu. Başarır, şu ifadeleri kullandı:

"An itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki emeklilerimiz için nöbetimiz devam ediyor. Hala AKP grubundan, partiden hiçbir ses yok. Bir kez daha sesleniyoruz: Perşembe gününü beklemeyin. Diğer haftayı beklemeyin. En az asgari ücret kadar zammı yapın. Salı günü hemen gereğini hep beraber yapalım. Ama yapmayacaksanız 1000 lira gibi bir zamda direnecekseniz biz buradayız. Sizi Türkiye'ye, emeklilere, halka şikayet etmeye, rezil etmeye devam edeceğiz. Biz nöbetimizi tutmaya, emeklinin haklarını burada savunmaya devam edeceğiz. An itibarıyla Meclis'teyiz, Meclis'te olmaya devam edeceğiz."

