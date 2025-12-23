CHP'li Ulaş Karasu'dan Yeni Asgari Ücret Tepkisi: Bu Bir Artış Değil, İktidar Tarafından Yoksulluğun Meşrulaştırılmasıdır

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, 28 bin 75 lira olan asgari ücrete ilişkin, "Bu bir artış değil, iktidar tarafından yoksulluğun meşrulaştırılmasıdır. Asgari ücretin açıklandığı saatlerde dahi 30 bin TL'ye dayanan açlık sınırının altında kalması, milyonlarca vatandaşımızın aklıyla ve yaşamıyla dalga geçmektir. Asgari ücret, daha cebe girmeden erimiş; 2025 Ocak ayındaki artışın bile gerisine düşmüştür" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, 28 bin 75 lira olan asgari ücrete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Karasu, paylaşımında şunları kaydetti:

"Asgari ücret tiyatro perdesi kapandı; 22 bin 104 TL olan asgari ücret, 28 bin 75 TL olarak açıklandı. Ancak bu bir artış değil, iktidar tarafından yoksulluğun meşrulaştırılmasıdır. Asgari ücretin açıklandığı saatlerde dahi 30 bin TL'ye dayanan açlık sınırının altında kalması, milyonlarca vatandaşımızın aklıyla ve yaşamıyla dalga geçmektir. Asgari ücret, daha cebe girmeden erimiş; 2025 Ocak ayındaki artışın bile gerisine düşmüştür. Yıl boyunca yaşanan enflasyon, hayat pahalılığı ve alım gücü kaybı yok sayılmış; emekçinin yıl içindeki kaybı kadar bile zam yapılmamıştır. 'Bu ücret yeter' diyenlere sesleniyoruz: 28 bin 75 TL ile bir ay yaşayın. Kiranızı ödeyin. Elektrik, su, doğalgaz faturalarını yatırın. Markete girin, fileyi doldurmaya çalışın. Kasada tek tek ürün bırakmanın ne demek olduğunu görün. Mutfağa girin; Et, süt, peynir, meyve alın. Çocuğunuzun beslenme çantasını hazırlayın. Servisini, kırtasiyesini, okul masrafını karşılayın. Ulaşımı, ilacı, sağlık harcamasını ekleyin. Bir de ay sonunu getirmeyi deneyin. İşçiye, emekçiye, emekliye gelince: Kaynak yok, sabır var, şükür telkinleri var. Saraya gelince: Şatafat var, israf var, 'itibardan tasarruf olmaz' nutukları var! İktidarın övündüğü sözde büyümeden emekçiye düşen yalnızca sefalet olmuştur. Büyüyen ekonomi değil; yoksulluk, borç ve gelir adaletsizliği olmuştur. Bu, yoksulluğu kader diye dayatan AKP'nin kara düzenidir! Emekçi sadaka istemiyor; alın terinin karşılığını istiyor. Bu kara düzenden dayanışma ve güç birliği içinde kurtulacak, Emeğin Türkiyesi'ni kuracak, onurlu geleceğimizi mutlaka kazanacağız."