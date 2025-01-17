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CHP'den Anayasa Mahkemesine Başvuru

CHP'den Anayasa Mahkemesine Başvuru
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Cumhuriyet Halk Partisi, Noterlik Kanunu ve diğer bazı yasalar hakkında yürürlüğün durdurulması ve iptali için Anayasa Mahkemesine başvurdu. Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Türkiye'nin anayasal düzenini korumak amacıyla hukuki adımlar attıklarını açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Noterlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile beraberinde Dahiliye Memurları Kanunu ve 375 sayılı Bazı Kanunlar ile Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hakkında yürürlüğü durdurma ve iptal istemiyle Anayasa Mahkemesine (AYM) başvurdu.

Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partililerle Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunduktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptı.

İki yasa ve üç Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin iptali için AYM'ye başvurduklarını ifade eden Günaydın, "Burada gördüğünüz gibi CHP, neredeyse haftada ya da 10 günde bir TBMM'den anayasaya aykırı kanunlar geçirildikçe mahkemenin önüne geliyor ve Türkiye'nin anayasal düzenini, vatandaşın da hukuki güvenliğini korumak için gerekli hukuki çalışmaları yerine getiriyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
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