CHP'li Yavuzyılmaz'dan Anadolu Otoyolu'nun Özelleştirilme İddiasına Tepki: "Bunun Adı Vatandaşı Soyma Planıdır"

Güncelleme:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Anadolu Otoyolu'nun özelleştirilmesi durumunda araç geçiş ücretlerinde yüzde 373 oranında zam olacağını iddia etti. Bu durumun vatandaşı soygun planı olduğunu belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) işlettiği Anadolu Otoyolu'nun özelleştirilme iddialarına ilişkin değerlendirmede bulunarak, "KGM Anadolu Otoyolu güzergahı İstanbul-Ankara arası uzunluğu 380 kilometre araç geçiş ücreti 338 lira. Bu özelleştirme gerçekleşirse araç geçiş ücretlerine yapılması beklenen zam oranı yüzde 373. Bunun adı vatandaşı soyma planıdır" dedi.

Yavuzyılmaz, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) işlettiği Anadolu Otoyolu'nun özelleştirilmesine yönelik çalışma yürütüldüğünü iddia ederek değerlendirmelerde bulundu. Yavuzyılmaz, şunları söyledi:

"2026 yılı itibariyle karayolları 1. bölgedeki İstanbul-Ankara güzergahını kapsayan kamunun işlettiği KGM Anadolu Otoyolu'ndaki araç geçiş ücreti kilometre başına 0,89 lira. Aynı güzergahta bulunan ve yap işlet devret modeli ile yapılan yandaş şirketlerin işlettiği Kuzey Marmara Anadolu Oto yolunun araç geçiş ücreti kilometre başına 4,21 lira. Aradaki fark 4 kat. KGM Anadolu Otoyolu özelleşirse şu anda 338 lira olan araç geçiş ücretinin bin 600 liraya kadar yolu var demek. Bu da yüzde 373'e kadar zam demek. Bunun adı vatandaşı soyma planıdır. AKP'nin özelleştirmek için fizibilite çalışması yaptırdığı kamuya ait otoyolların vatandaşa faturasını çıkardık. KGM Anadolu Otoyolu güzergahı İstanbul-Ankara arası uzunluğu 380 kilometre araç geçiş ücreti 338 lira. Bu özelleştirme gerçekleşirse araç geçiş ücretlerine yapılması beklenen zam oranı yüzde 373."

