CHP'den Altan Öymen için başsağlığı mesajı

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen'in vefatı dolayısıyla bir başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajında Öymen'in demokrasi ve Cumhuriyet değerlerine olan bağlılığını vurguladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bulut, sosyal medya hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında, şunları kaydetti:

"Partimizin önceki dönem Genel Başkanı, kıymetli büyüğümüz Altan Öymen'in yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Gazetecilikten siyasete uzanan hayatı boyunca, Atatürk ilke ve devrimlerine, Cumhuriyet değerlerine ve demokrasiye olan bağlılığıyla daima hatırlanacaktır. Ailesine, sevenlerine ve partimize başsağlığı ve sabır dilerim. Mekanı cennet olsun."

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
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