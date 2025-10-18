Haberler

CHP'den Akran Zorbalığına Karşı Meclis Araştırması Önerisi

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Yanıkömeroğlu, akran zorbalığına dikkat çekerek TBMM'ye araştırma önergesi sundu. Önerge, zorbalığın çocukların gelişimine olan olumsuz etkileri ve mevcut önleyici mekanizmaların yetersizliğini vurguluyor.

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Sibel Yanıkömeroğlu, akran zorbalığının nedenlerinin araştırılması, önleyici mekanizmaların değerlendirilmesi ve etkili politikaların geliştirilmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasını istedi.

Yanıkömeroğlu, TBMM Başkanlığı'na sunduğu araştırma önergesinde, çocukların ve gençlerin hem psikolojik hem de akademik gelişimlerini olumsuz etkileyen fiziksel, sözel, sosyal ve siber zorbalık vakalarının yaygınlaştığına dikkat çekti.

Türkiye'de öğrencilerin önemli bir bölümünün akran zorbalığına maruz kaldığını gösteren güncel verilere yer verilen önergede; Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) 2023 sonuçlarına göre, Türkiye'de 4. sınıf öğrencilerinin yüzde 57'sinin ayda en az bir kez zorbalığa uğradığı, bu oranın 2019'a kıyasla yüzde 15 artış gösterdiği belirtildi. Önergede, PISA 2022 verilerine göre ise öğrencilerin yüzde 27'sinin çeşitli zorbalık türlerine maruz kaldığı, TÜİK'in 2022 tarihli Çocuk Araştırması'na göre ise 6–17 yaş arası çocukların yüzde 13,8'inin ayda birkaç kez zorbalık yaşadığı kaydedildi.

Yanıkömeroğlu, zorbalığın yalnızca ergenlik dönemine özgü olmadığını, okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocukların da bu tür davranışlara maruz kaldığını belirterek "Sosyal dışlama, tehdit, alay etme ve fiziksel zarar verme gibi davranışlar, artık çok erken yaşlarda görülmeye başlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın rehberlik ve farkındalık çalışmalarının yetersiz kaldığı; öğretmen, aile ve okul yönetimlerinin de bu alanda yeterince donanımlı olmadığı vurgulanan önergede, ayrıca siber zorbalığın da hızla yayılmasıyla birlikte, çocukların dijital mecralarda da güvenliğinin tehdit altında olduğu belirtildi.

"Kapsamlı bir inceleme zorunlu hale gelmiştir"

Yanıkömeroğlu, "Çocukların eğitim hakkının güvenli ve destekleyici bir ortamda sağlanması, erken yaşlarda başlayan zorbalığın kalıcı psikolojik hasarlara dönüşmemesi için tüm eğitim kademelerinde kapsamlı bir inceleme yapılması zorunluluk haline gelmiştir" dedi.

Yanıkömeroğlu, TBMM çatısı altında kurulacak bir araştırma komisyonu aracılığıyla şu başlıklarda çalışma yapılmasını önerdi:

"Akran zorbalığının yaş, cinsiyet ve bölgesel dağılımı, zorbalığın psikolojik, sosyal ve akademik etkileri, aile, okul ve dijital medya etkileşimlerinin rolü, mevcut önleyici uygulamaların değerlendirilmesi, uluslararası iyi örnek uygulamaların incelenmesi."

Kaynak: ANKA / Güncel
