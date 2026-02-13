Deniz Yavuzyılmaz:  Akp, Türkiye'de Kamunun Ücretli Olarak İşlettiği Tüm Otoyolları Özelleştirmenin Peşinde

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, "AKP'nin 25 yıllığına özelleştirmeyi planladığı; Her bir kilometresi vatandaşın vergileriyle yapılmış olan ve kamunun ücretli işlettiği 7 otoyolun uzunlukları 1205 kilometre. AKP, Türkiye'de kamunun ücretli olarak işlettiği tüm otoyolları özelleştirmenin peşinde" dedi.

Yavuzyılmaz, iktidarın kamuya ait 7 otoyolu özelleştirmek istediğini iddia etti. Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"AKP'nin 1205 kilometrelik otoban vurgunu planı! AKP'nin 25 yıllığına özelleştirmeyi planladığı; her bir kilometresi vatandaşın vergileriyle yapılmış olan ve kamunun ücretli işlettiği 7 otoyolun uzunlukları: KGM Avrupa Otoyolu: 211 km, KGM Anadolu Otoyolu: 380 km, İzmir-Aydın Otoyolu: 99 km, İzmir-Çeşme Otoyolu: 56 km, Niğde-Mersin-Adana Otoyolu: 182 km, Adana-Gaziantep Otoyolu: 157 km, Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu: 120 km. 7 otoyolun toplam uzunluğu: 1205 km."

Peki Türkiye'de kamunun ücretli işlettiği toplam otoyol uzunluğu ne kadar? O da 1205 km. Yani AKP, Türkiye'de kamunun ücretli olarak işlettiği tüm otoyolları özelleştirmenin peşinde. Peşkeş çekilecek bu yolları uç uca ekleyince Ankara'dan Kars'a yol oluyor!"