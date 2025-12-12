CHP'li Uzun'dan Adli Emanetlerdeki Yolsuzluklara Karşı Meclis Araştırması Talebi

(TBMM) - CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, "son dönemde adliyelerde ortaya çıkan zimmet, hırsızlık ve usulsüzlük vakalarının yargıya olan güveni sarstığını belirterek, adli emanet süreçlerindeki yapısal zaafların araştırılması amacıyla" TBMM'ye araştırma önergesi sundu.

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Konya Kulu Adliyesi, İstanbul Büyükçekmece Adliyesi ve Adalar Adliyesi'nde adli emanetlerdeki ortaya çıkan yolsuzluk olaylarına ilişkin adli emanet süreçlerindeki yapısal zaafların araştırılması amacıyla TBMM Başkanlığına araştırma önergesi sundu. Uzun, yaşanan olayların "münferit vakalar değil, kurumsal bir denetim boşluğunun sonucu olduğunu" belirterek, bu olayların sadece maddi kayıplardan ibaret olmadığını belirtti.

"Adli emanetten çıkan silahların kimlerin eline geçtiği dahi bilinmiyor. Bu durum hem adaletin hem de kamu güvenliğinin yara aldığını göstermektedir" diyen Uzun, adli emanetlerde yaşanan bu skandalların yargı kurumlarına duyulan güveni ciddi biçimde zedelediğine değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Ceza yargılamalarının güvenliği, delillerin ve emanete alınan değerlerin güvenli muhafazasıyla mümkündür. Ancak adli emanet depolarında yaşanan bu zincirleme olaylar, ağır bir kurumsal zafiyetin varlığına işaret etmektedir. Emanet kasalarının bile güvende olmadığı bir sistem, adaletin itibarını koruyamaz. Yargı mensuplarının emeğini ve yurttaşın hakkını korumak için Meclis'in bu konuda sorumluluk üstlenmesi kaçınılmazdır. Bu araştırma, yalnızca bir hesap sorma süreci değil; hukuk devletinin onarımına yönelik bir adım olmalıdır."