Yeni Asgari Ücret 28 Bin 75 Lira... CHP Sözcüsü Emre: Bu Rakam Ne Enflasyonla, Ne Kirayla, Ne de Mutfak Masrafıyla Örtüşmüyor

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, 2026 yılı için belirlenen 28 bin 75 liralık asgari ücret tutarını 'yoksulluk düzeni' olarak nitelendirerek tepki gösterdi ve asgari ücretin insanca bir düzeye çıkarılması gerektiğini belirtti.

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Zeynel Emre, 2026 yılı için belirlenen 28 bin 75 liralık asgari ücret tutarını "yoksulluk düzeni" olarak niteleyerek tepki gösterdi.

Emre, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2026 asgari ücretini yüzde 27 zamla 28 bin 75 TL ilan etmek, emeğe reva görülen açık bir yoksulluk düzenidir. Bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kara düzenidir. Bu rakam ne enflasyonla, ne kirayla, ne de mutfak masrafıyla örtüşmüyor. Asgari ücret, insanca yaşam düzeyine çıkarılmak zorundadır. Asgari değil, insanca ücret istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önerisi nettir: En az 39 TL. Bu adaletsizliğe teslim olmayacağız. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kara düzenini yıkacağız." ifadesini kullandı.

