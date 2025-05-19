CHP'den 19 Mayıs Mesajı: Gençliğin Gücüyle Yarınlara Umutla Yürüyeceğiz

CHP'den 19 Mayıs Mesajı: Gençliğin Gücüyle Yarınlara Umutla Yürüyeceğiz
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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başarır, Atatürk'ün izinde gençliğin gücüyle yarınlara umutla yürüneceğini belirtti.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajında, "İlk günkü inanç ve azimle, Atatürk'ün izinde, gençliğin gücüyle yarınlara umutla yürüyecek, bu büyük mirası sonsuza dek yaşatacağız" ifadelerine yer verdi.

Başarır, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şunları kaydetti:

"Büyük Atatürk'ün, rotası 'tam bağımsızlık' olan Bandırma Vapuru'yla Samsun'a gelerek, emperyalizme karşı tarihte görülmemiş bir mücadelenin ateşini yaktığı ve geleceğin teminatı olan gençlik ruhunun doğduğu günün 106'ncı yılında; ilk günkü inanç ve azimle, Atatürk'ün izinde, gençliğin gücüyle yarınlara umutla yürüyecek, bu büyük mirası sonsuza dek yaşatacağız. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun."

Kaynak: ANKA / Güncel
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