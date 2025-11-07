Haberler

CHP'den 10 Kasım Tepkisi: Milli Eğitim Bakanlığı'na Eleştiri

Güncelleme:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, 10 Kasım'ın bu yıl ara tatil dönemine denk getirilmesine tepki göstererek, Milli Eğitim Bakanlığı'nın uygulamasını eleştirdi ve Atatürk'ü anma etkinliklerine katılacaklarını belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, 10 Kasım'ın bu yıl da ara tatile denk getirilmesine tepki göstererek, Milli Eğitim Bakanlığı'nı eleştirdi. Özçağdaş, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak her 10 Kasım'da olduğu gibi bu 10 Kasım'da da Ata'mızı anmaya devam ediyor olacağız. İl ve ilçe başkanlarımız resmi törenlerde, geri kalan partili yol arkadaşlarımız ve yurttaşlarımız ilçelerimizdeki bir okulda bu anmayı gerçekleştiriyor olacağız" dedi.

Özçağdaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 87. yılında tüm yurtta anılacağını belirterek şunları söyledi:

"Ülkemizin kurucusu ve kurtarıcısı Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 87. yılında tüm Türkiye'de anıyor olacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ülkemizin ortak değeridir. Onu kaybettiğimiz 1938'den bu yana bu ülkenin yurttaşları her 10 Kasım geldiğinde saat 9'u 5 geçe iş yerlerinde, okullarda, hastanelerde, yollarda meydanlarda Ata'sını büyük bir üzüntü, büyük bir hasret, büyük bir minnetle anmayı bir görev bilir. Bu, 19 milyon çocuğumuzun olduğu okullarda da her yıl gerçekleştirilen büyük bir şükran anmasıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk maalesef 2 yıldır okullarımızda ara tatile denk gelmesi nedeniyle istenildiği gibi anılamıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in bakan olmasından bu yana gerek 2024'te gerekse 2025'te 10 Kasım tarihi bilinçli bir şekilde ara tatil dönemine denk getirildi.

Tabii tüm Türkiye'de yurttaşlarımızın büyük bir itirazıyla, büyük bir tepkisiyle karşılaşılınca Milli Eğitim Bakanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla okullarda bulunan kişilerle bir anma yapılacağını duyurmak zorunda kaldı. Oysa halkımızın istediği tüm çocuklarımızın, öğretmenlerimizin, idarecilerimizin okullarda Ata'sını layığıyla anmasıdır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak her 10 Kasım'da olduğu gibi bu 10 Kasım'da da Ata'mızı anmaya devam ediyor olacağız. İl ve ilçe başkanlarımız resmi törenlerde, geri kalan partili yol arkadaşlarımız ve yurttaşlarımız ilçelerimizdeki bir okulda bu anmayı gerçekleştiriyor olacağız. Buradan tüm yurttaşlarımıza bir çağrıda bulunuyorum. Size en yakın olan okulda Ata'mızı anmak üzere bir araya gelelim. Ülkemizin kurucusu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hep birlikte analım. 10 Kasım'da okuldayız. Ata'mızın sonsuza dek yanındayız."

Kaynak: ANKA / Güncel
