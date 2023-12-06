CHP'de Mahalli İdareler Seçimleri için 15 Bin 464 Aday Adayı Başvurusu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Mahalli İdareler Seçimleri'nde aday adaylığı için genel merkeze 15 bin 464 başvuru olduğunu açıkladı. CHP heyetlerinin il ziyaretleri ve aday adaylarıyla görüşmeler yapacağını belirten Zeybek, başvuruların devam ettiğini ve toplam sayının birkaç gün sonra açıklanacağını söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde aday adaylığı için bugün saat 12.00 itibarıyla genel merkeze toplam 15 bin 464 başvuru ulaştığını bildirdi.

Zeybek, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, CHP milletvekilleri ve Parti Meclisi üyelerinden oluşan heyetlerin, yaklaşık 70 ili yarından itibaren ziyaret etmeye başlayacağını ve bu ziyaretlerin pazar gününe kadar tamamlanacağını söyledi.

Ziyaretlerde söz konusu yerleşim yerlerine ilişkin gözlemler ve müracaat yapan belediye başkan aday adaylarıyla görüşmeler yapılacağını aktaran Zeybek, daha sonra bunların raporlaştırılarak Merkez Yönetim Kuruluna (MYK) sunulacağını kaydetti.

CHP'nin belediye başkanlığı için aday adaylığı başvurularının 28 Kasım'da tamamlanacağının duyurulduğunu ancak bunun daha sonra 5 Aralık'a uzatıldığını anımsatan Zeybek, konuyla ilgili bazı basın yayın organlarında gerçeği yansıtmayan bilgilerin paylaşıldığını ifade etti.

Zeybek, gerçek olmayan bilgilerle kamuoyunun yanıltılmasının doğru olmadığını dile getirerek, şu bilgileri verdi:

"58 büyükşehir belediye başkan adayımız var, 2 bin 714 belediye başkan adaylığı müracaatımız var. Bugün saat 12.00 itibarıyla genel merkezimize, il ve ilçelerimizden gelmiş olan toplam başvuru sayısı 15 bin 464. Ölçme açısından bir bilgi vereyim, 2019'da yapılan toplam başvuru sayımız, 9 bin 595 idi. Özellikle pazartesi ve salı günü yaklaşık 6 binin üzerinde başvuru genel merkezimize il ve ilçeler üzerinden iletilmiştir. Daha önce pazar günü 9 bin olan rakamlarımızda 15 bin 464 olarak gerçekleşmiştir."

Başvuruların il ve ilçelerden genel merkeze gönderilmesi sürecinin devam ettiğini belirten Zeybek, birkaç gün sonra toplam başvuru sayısını gazetecilerle paylaşacaklarını bildirdi.

"İYİ Partinin almış olduğu kararı saygıyla karşılıyoruz"

Zeybek, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"İYİ Parti GİK'ten Cumhuriyet Halk Partisiyle işbirliğine 'Hayır' kararı çıktı. Akabinde dün Özgür Özel mesajlar verdi ve 'Bundan sonra ittifak arayışımızı toplumsal tabana yayacağız' dedi. Bu işbirliği toplumsal tabana nasıl yayılacak? Bu söylemin yol haritası nasıl olacak?" sorusu üzerine Zeybek, yerel seçimlerin, ağırlıklı olarak adayların kendi projeleriyle ön plana çıktığı bir seçim olduğunu söyledi.

Zeybek, İYİ Partinin kararını saygıyla karşıladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ancak İYİ Partinin, Cumhuriyet Halk Partisinin işbirliği yapma önerisi konusundaki açıklamasının yapıldığı pazartesi gününden sonra, yani pazartesi akşamı ve salı gününü esas alırsak, Cumhuriyet Halk Partisinin kayıt sistemine yapılan başvuru sayısı 6 binin üzerinde. Yani belli ki tabandaki birlikteliğin sağlanması konusunda çok önemli adımlar atıldığını görüyoruz ve taban bu birleşmeyi sağlayacak gibi duruyor. Bu başvuru yapanların içinde Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olmayıp kayıt yapılırken partiye üye olup aynı zamanda da adaylık müracaatı yapan çok sayıda kadın, genç adayımızın olduğunu da belirtmek istiyorum."