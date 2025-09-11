CHP'de Kurultay Davası: Erteleme Beklentisi ve Kayyum Tartışmaları

Haber : Gülara SUBAŞI - İleyda ÖZMEN

(ANKARA) - CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik 15 Eylül Pazartesi günü Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek duruşmasından yeni bir erteleme kararı beklediklerini belirten parti kurmayları, hafta boyunca İstanbul'da yaşananlara benzer gelişmelerin yaşanması olasılığına ilişkin olarak, "Bir butlan çıkacaksa, kayyum atanacaksa da ömrü altı gün olacak. Bunu herkes bilsin; gelecek olan da bilsin sevinen de bilsin bekleyen de bilsin atayacak olan da bilsin. Herkes bilsin ki bir kayyum, butlan olursa ömrü sadece 15'inden 21'ine kadar. 21'inde CHP Olağanüstü Kurultayını toplayacak, Genel Başkanını, PM'sini seçecek, yoluna devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.

CHP'nin Kasım 2023'te yapılan ve Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 38'inci Olağan Kurultayı'nda şaibe olduğu iddiasıyla açılan davanın duruşması 15 Eylül Pazartesi günü Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek.

ANKA Haber Ajansı'nın aldığı bilgilere göre CHP yönetimi, pazartesi günkü duruşmadan yeni bir erteleme kararı bekliyor. Mahkemeden İstanbul İl Kongresi'ne yönelik olduğu gibi bir karar çıkması durumunda olasılıkları değerlendiren parti kurmayları, "30 Haziran'da olduğu gibi yine bir kayyum beklentisi var. Kamuoyu bekliyor. Ama bizim bir tedirginliğimiz yok. Yanlış bir iş yapan, suçlu olanlar tedirgin olsun. Biz niye tedirgin olalım? Gelmişiz, kurultayla seçilmişiz, beğenmemişler bir daha yapmışız, yine seçilmişiz, seçimi kazanmışız, partiyi birinci yapmışız" ifadesini kullandı.

"Özel bir tedbir yok"

Pazartesi günü için CHP Genel Merkezi binasında hazırlık yapıldığı; İstanbul İl Binası'nda olduğu gibi bir polis ablukası olmasına karşısın gaz maskesi, yatak, konserve yiyecek gibi malzemelerin alındığı iddialarını yalanlayan kurmaylar, "Özel bir tedbir, özel bir yığınak yok. O haberler asparagas" ifadelerini kullandı.

"İstanbul'daki durum kaygı yarattı"

Kurmaylar, "'Binada kalalım' diyen, haklı kaygıları olan bazı arkadaşlarımız var. İstanbul'da yaşananlar biraz kaygılandırdı. İstanbul'da zor kullanarak, kötü bir şekilde yaşanmış olması, örgütümüz, seçmenimizi; toplumun tamamını kaygınlandırdı. Aslında böyle bir kaygı yoktu. O kaygının buraya haklı bir yansıması var. Onun dışında bir şey yok" değerlendirmesinde bulundu.

"G elecek olan da sevinen de atayacak olan da bilsin ki kayyum, butlan olursa ömrü sadece altı gün"

"CHP yönetimine bir kayyum atanması durumunda yol haritanız ne olacak" sorusuna da yanıt veren kurmaylar, şöyle konuştu:

"24'ünde İstanbul İl Kongremiz olacak. Kayyumun ömrü 24'üne kadar. Buraya da benzer bir şey olursa burası da 21'ine kadar, altı gün olacak. Buraya da bir butlan, kayyum atanacaksa ömrü altı gün olacak. Bunu herkes bilsin; gelecek olan da bilsin sevinen de bilsin bekleyen de bilsin atayacak olan da bilsin. Herkes bilsin ki bir kayyum, butlan olursa ömrü sadece 15'inden 21'ine kadar. 21'inde CHP Olağanüstü Kurultayı'nı toplayacak, genel başkanını seçecek, PM'sini seçecek, yoluna devam edecek. Ama kayyum da olsa butlan da olsa Olağanüstü Kurultayın yapılmasına hiçbir engel yok.

"Beklentimiz ertelenmesi yönünde"

Beklentimiz davanın ertelenmesi yönünde. Olağanüstü kongrelerimiz yapılacak. Bir yandan da olağan kurultay takvimimiz yürüyor. 13 Ekim'e kadar ilçe kongreleri bitecek. Kasımın ortasına varmadan il kongrelerini de bitirip hızla kurultayımızı yapıp 39'uncu Olağan Kurultay sürecini de tamamlamış olacağız. Bunun dışında partinin genel politik refleksi, programı devam edecek. Hafta içi ilçe, hafta sonu il mitinglerimiz devam edecek. Erken genel seçim hazırlıklarımız da tam gaz devam edecek."

"Gürsel Tekin'e yaptığımız muamele ne ise ona da aynı şekilde davranırız"

Parti kurmayları CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkemenin olası bir kayyım atanması kararı ya da butlan kararını kabul etmesi durumunda tepkilerinin ne olacağına yönelik bir soru üzerine, "Eğer kayyumu, butlanı kabul ederse Gürsel Bey'e yaptığımız muamele ne ise ona da aynı şekilde davranırız ama kabul etmeyeceğini düşünüyoruz" dedi.