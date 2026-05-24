CHP Genel Merkezi'nde tahliye gerginliği

CHP'li Müslim Sarı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze gelişinin henüz planlanmadığını açıkladı. Mahir Polat ve Mahmut Tanal da yaşanan gerginliği eleştirerek, odaların boşaltılmadığını ve durumu darbe olarak nitelendirdi.

CHP'Lİ SARI: KILIÇDAROĞLU'NUN GENEL MERKEZE GELİŞİ HENÜZ PLANLANMADI

CHP Genel Merkezi'nin önünde basın mensuplarına açıklamada bulunan eski CHP İstanbul Milletvekili Müslim Sarı, "Bu gerginliğin ortadan kalkması için diyalog mekanizmalarını zorlamaya çalışıyoruz. Sadece milletvekili arkadaşlarımızla içeri girmek, sohbet etmek ve konuşmak istediğimizi, diyalog kapısını açık tutmak istediğimizi söyledik. İçerideki partili arkadaşlarımız kendilerine göre, bizim içeriye girmemizi uygun bulmadılar" dedi.

Sarı ayrıca, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Merkez'e gelmesine ilişkin planlamanın henüz yapılmadığını söyledi.

CHP'Lİ POLAT: GENEL BAŞKANIMIZIN ODASINI BOŞALTMAMAKTA ISRAR EDİYORLAR

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat da Genel Merkez'e girmeye çalıştıklarını belirterek, "İçerideki, önceki dönem yönetimdeki arkadaşlarımız kapıları tutmuşlar. En azından vekiller, vekillerle görüşsün. Grup Başkanı Sayın Özgür Özel yukarıda; onunla görüşelim. Ama arkadaşların suhuletle bir geçiş planlamadıklarını anlıyoruz. Bu, partimiz, üyelerimiz ve Türkiye açısından sıkıntılı bir durum. Biz, Türkiye'nin yükünü almak istiyoruz. Türkiye'ye yük olmak istemiyoruz. Yeni bir dönem başlıyor, partimiz hızla toparlanacak. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi hızla, mümkün olan en kısa sürede kurultayımızı da yapacağız. Fakat arkadaşlarımız anlayamadığımız bir inatla partinin üyelerini ve milletvekillerini alıp, Sayın Genel Başkanımızın, Parti Meclisimizin ve MYK'mızın odalarını boşaltmamakta ısrar ediyorlar. Bir şekilde çözeceğiz" diye konuştu.

CHP'Lİ TANAL: BU DARBEDİR

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da Genel Merkez'in bahçesinde yaptığı açıklamada, "Bu darbedir. Aslında Kılıçdaroğlu AKP'nin umudu olmuş durumda. Biz AKP'nin umudu olan iş birlikçilerini kabul etmeyeceğiz. ve burada olan 86 milyon insanımıza oluyor; demokrasiye oluyor, özgürlüklere oluyor. Dünyada demokrasinin olduğu, hukuk devletinin olduğu bir ülkede polis bu şekilde bir ana muhalefet partisinin genel merkezini basmaz. Bu demokrasiye, adalete, özgürlüklere, hukuk devletine vurulan darbedir" dedi.

Umutcan ÖREN-Eda KOÇ-Ali Oğulcan ARSLAN/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
