CHP'de Kayyum Heyetinden İki İsim Çekildi

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in görevden alınarak il başkanlığına kayyum atanması sonrası, kayyum olarak atanan heyetin içinden eski ilçe başkanı Hasan Babacan'dan sonra Müjdat Gürbüz'de çekildiğini açıkladı. CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır İstasnbul İl Başkanlığı önünde konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bir demokrasi mücadelesi veriyoruz. 86 milyonun geleceği için bir mücadele veriyoruz"

"Değerli arkadaşlar hukuksuz bir süreç yaşıyoruz. Parti meclis üyelerimiz, milletvekillerimizle birlikte ilçe başkanlarımız, örgütümüzle birlikte il binamızdayız. Bugün hukuksuz olarak atanan beşli kayyum heyetinden sabah saatlerinde partilimiz eski ilçe başkanımız Hasan Babacan parti iradesini ülkenin geleceğini gerekçe göstererek çekilmişti. Şimdi bu saatlerde yine bu beşli heyette olan Müjdat Gürbüz partisi için, geleceği için hiçbir baskı altında olmadan bu heyetten çekildiğini açıkladı. Ben buradan kendilerine teşekkür ediyorum. Onlar doğru olanı yaptılar. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanını Çağlayan'daki bir mahkeme değil altı yüz tane seçilmiş İl Delegesi belirler. O yüzden ben geride kalan üç arkadaşımıza da buradan sesleniyorum. Hep beraber biz bir mücadele veriyoruz. Bir demokrasi mücadelesi veriyoruz. 86 milyonun geleceği için bir mücadele veriyoruz. Gelin mahkemenin bu yanlış kararına ortak olmayın. Diğer partilerimiz gibi bu heyetten çekilin. Bizim ayrışmaya, kayyumlara bir tek adamın verdiği kararla dizayn olmaya ihtiyacımız yok. Bizim hep beraber bir bütün şekilde yola koyulup iktidara gelip bu güzel ülkeyi zalimlerden kurtarmaya ihtiyacımız var. O yüzden daha vaktimiz var. Kayyum konusunda. Vaktimiz çok az iktidar konusunda. O yüzden gelin aramıza Müjdat Bey gibi, Hasan Bey gibi beraber yürümeye devam edelim. Bu yanlışı hep beraber son verelim.

"Özgür Çelik şu anda 39 tane ilçe başkanıyla da toplantı halinde"

O koltuk dolu. O koltuğun sahibi var. O koltuğun sahibi sevgili yol arkadaşımız Özgür Çelik şu anda 39 tane ilçe başkanıyla da toplantı halinde. Yani keşke elimizden bir şey gelseydi. Ama biz demokrasiye inanıyoruz. Biz hukuka, adalete inanıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı bilgisayardan çıkan bir yazıyla İl Başkanı yazısıyla olmuyor. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı binlerce üyemizin mahallelerde seçtiği ilçe delegeleri, onların seçtiği il delegeleri ve o il delegelerinin seçtiği Özgür Çelik gibi oluyor. O yüzden o koltuk dolu.

"Açıkça YSK'nın yetkisine bir gasp var. Bir mahkeme el uzatmış"

YSK şunu söyledi; Partiler seçim süreçlerine karar verir ve kendileri yapar. Buna ne mahkeme ne de başka bir güç engel olamaz dedi. Yani bizim mahalle seçimlerimiz de, ilçe seçimlerimiz devam ediyor, edecek. Önce delegelerimizi, sonra ilçe başkanlarımızı il başkanını seçeceğiz. Ben bunu olumlu buluyorum. Ama açıkça YSK'nın yetkisine bir gasp var. Bir mahkeme el uzatmış. Bu konuda da karar vermesini bekliyordum. Vermedi. Şimdi bu karar istinafa gidecek. İstinaf'taki kıymetli hakimlere de sesleniyorum. Demokrasinin önünü açın. Ülkeye bu kötülüğü yapmayın. Biz özgürce yarışmak istiyoruz. Biz eşit bir şekilde yarışmak istiyoruz. O yüzden YSK'nın kararını kısmen doğru ama o hukuksuzluğa o kayyum kararına müdahale etmediği için de olumsuz buluyorum."