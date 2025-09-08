CHP'de Gürsel Tekin'in İl Başkanlığına Polis Eşliğinde Girişi Tartışma Yarattı

Haber: İleyda ÖZMEN

(ANKARA) - CHP kurmayları, mahkeme kararıyla İstanbul İl Başkanı olarak görevlendirilen Gürsel Tekin'in il binasına polis eşliğinde girmesine ilişkin olarak, "Polis zoruyla CHP il binasına girilir mi? Polis eşliğinde girmem diyordu şimdi il başkanlığında. CHP'ye nasıl gireceklerinin fragmanını yapıyorlar. Biz buradan çıkmayız polis zoruyla çıkarmak zorunda kalırlar" dedi.

Gürsel Tekin, İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesinin görevden uzaklaştırdığı CHP İstanbul il yönetiminin görevlerini yerine getirmek üzere görevlendirilen diğer "geçici kurul" üyeleriyle birlikte, polis ablukasına alınan CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına girdi. Tekin'in il başkanlığına polis eşliğinde girmesine ilişkin parti kaynakları "Polis zoruyla CHP il binasına girilir mi? Polis eşliğinde girmem diyordu şimdi il başkanlığında. CHP'ye nasıl gireceklerinin fragmanını yapıyorlar. Biz buradan çıkmayız polis zoruyla çıkarmak zorunda kalırlar" değerlendirmesini yaptı.

"Bu olaylar olurken insan bir açıklama yapmaz mı?"

Kurmaylar 15 Eylül'de kayyum kararı çıkma ihtimaline ilişkin "İstanbul'da bu görüntüleri vermezsek il binasına sahip çıkmazsak genel merkeze gelirler, toplumun beklentisi bu mevziiyi kaybetmemek. 15 Eylül'de biz burdan çıkmayız. Polis zoruyla çıkarmak zorunda kalırlar. Kemal Bey bunu yaşatır mı? Şu ana kadarki tavrı yaşatır gibi. Şunlar olurken bir açılama yapmaz mı insan? Kemal Bey'e destek verenlerin yüzde 80'i kurultayın olağanüstü toplanması için imza verdi. Bu olaylar olurken insan bir açıklama yapmaz mı?" diye konuştu.

"Kayyum atayarak bir partiyi şirket gibi yönetemezsiniz"

Parti kanakları kayyuma tepki göstererek, "Kayyum atayarak bir partiyi şirket gibi yönetemezsiniz. Seçmen desteği Özgür Özel'in yanında, buna rağmen mahkeme kararıyla bir partiyi ele geçiremezsin. Kaç defa seçim olsa yine alırız. Kemal Bey'in MYK'sı bizim yanımızda" ifadelerini kullandı. Yeni parti kurulmasının gündeme gelmediğini söyleyen CHP kurmayları, "Parti bizim nereyi bırakıp gidiyoruz? Bir yol bulacağız" ifadelerini kullandı.

Ankara mitingi Tandoğan'da yapılacak

Edinilen bilgiye göre, CHP'nin Silivri'de tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talebiyle düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" temalı her haftasonu düzenlenen mitinglerinden bir sonraki miting de Ankara'da yapılacak. 38'inci Olağan Kurultay davasının görüleceği günden bir gün önce 14 Eylül Pazar günü saat 19.30'da gerçekleştirilecek mitingin Tandoğan'da yapılması bekleniyor.