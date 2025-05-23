CHP'de Grup Yönetimi ve TBMM Başkanlık Divanı Üyeleri Yenilendi

(TBMM) - CHP'de Grup Yönetimi ve TBMM Başkanlık Divanı üyelerinin seçimi için yapılan kapalı grup toplantısında, grup başkanvekilleri Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın ve Murat Emir'in görevlerine devam etmesi kararlaştırıldı. Toplantıda Ankara Milletvekili Tekin Bingöl TBMM Başkanvekili, Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı TBMM İdare Amiri, Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar ve Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara katip üye olarak seçildi.

CHP'de Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır başkanlığında gerçekleştirilen kapalı grup toplantısında partiyi yasama dönemi sonuna kadar temsil edecek Grup Yönetimi ve TBMM Başkanlık Divanı üyeleri için seçim yapıldı. CHP Grup İçyönetmeliği'nin Genel Başkan'a tanıdığı yetki çerçevesinde mevcut grup başkanvekilleri Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın ve Murat Emir görevlerine devam etti.

Bingöl TBMM Başkanvekili seçildi

TBMM Başkanvekili için yapılan seçimlerde 3 aday yarıştı. İlk tur oylamada Ankara Milletvekili Tekin Bingöl 63, Elazığ Milletvekili Gürsel Erol 45, mevcut TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca 21 oy aldı. Seçilmek için hiçbir adayın gerekli 68 oya ulaşamaması nedeniyle ikinci tur oylamaya geçildi. İkinci turda Karaca adaylıktan seçildi. 72 oy alan Bingöl TBMM Başkanvekili olarak görev yapma hakkı elde ederken, Gürsel Erol 54 oy aldı.

Yıldızlı İdare Amiri olarak seçildi

TBMM İdare Amiri için yapılan seçimlerde Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı ve Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün yarıştı. İlk tur oylamada Yıldızlı 65, Tüzün 63 oy aldı. Gerekli 68 oya ulaşılamaması nedeniyle ikinci tur oylamaya geçildi. 68 oyun aranmadığı ikinci turda 65 oy alan Yıldızlı İdare Amiri olarak seçilirken, Tüzün 59 oy aldı.

Katip üyeler seçildi

Katip üyeler için yapılan seçimlerde Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin 111 oy, Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar 105 oy, Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara 90 oy, Antalya Milletvekili Aliye Coşar 73 oy aldı. Şevkin, Yontar ve Yıldırım Kara katip üye olarak seçildi.

Grup Yönetimi yenilendi

Toplantıda Grup Yönetim Kurulu, Grup Disiplin Kurulu ve Grup Denetçilerini belirlemek üzere de seçim yapıldı. Buna göre Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Muğya Milletvekili Gizem Özcan, Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent ve Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul Grup Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildi.

Antalya Milletvekili Cavit Arı, Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, İstanbul Milletvekilleri Ali Gökçek, Nimet Özdemir, Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Samsun Milletvekili Murat Çan Grup Disiplin Kurulu üyesi olarak seçildi.

Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan ve Kayseri Milletvekili Aşkın Genç de Grup Denetçileri olarak seçildi.

Başarır, seçimlerin ardından yaptığı açıklamada, "Gayet güzel bir seçim oldu, nezaketli ve demokratik ölçütlerde seçimlerimizi gerçekleştirdik. Tüm grubuma minnettarım" ifadesini kullandı.