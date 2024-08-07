Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çarşamba Olağanüstü Genel Kurulu'nda ilçe başkanlığına Temel Baş seçildi.

CHP Olağanüstü Genel Kurulu, İstasyon düğün Salonu'nda gerçekleştirildi. Genel kurulda Temel Baş, Bilgihan Bakır ile Mehmet Yön yarıştı.

Genel kurulda 208 delegenin oy kullandığı genel kurulda Baş 74, Bakır ve Yön ise 65'er oy alırken 4 oy ise geçersiz sayıldı.

Bu sonuçla yeni ilçe başkanı Temel Baş seçildi.

Genel kurula CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Attila Tekcan ile partililer katıldı.