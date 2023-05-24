CHP Çanakkale Milletvekilleri Güneşhan ve Ceylan, mazbatalarını aldı

CHP Çanakkale Milletvekilleri İsmet Güneşhan ve Özgür Ceylan, mazbatalarını aldı.

Güneşhan ve Ceylan için Çanakkale İl Seçim Kurulu'nda mazbata töreni düzenlendi.

İl Seçim Kurulu Başkanı Ünsal Bayav'dan mazbatalarını alan İsmet Güneşhan ve Özgür Ceylan, seçim sürecinde yaptıkları çalışmalardan dolayı partililere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından milletvekilleri, partililerle fotoğraf çektirdi.