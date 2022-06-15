CHP Çan Belediye Başkanı Öz: Geçici Süre Görevden Uzaklaştırmam Bilgisini Ne Yazık Ki Tebliğ Edilmeden Basın Yoluyla Öğrendik - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

CHP Çan Belediye Başkanı Öz: Geçici Süre Görevden Uzaklaştırmam Bilgisini Ne Yazık Ki Tebliğ Edilmeden Basın Yoluyla Öğrendik

ANKA - Güncel
 - Güncelleme:
CHP Çan Belediye Başkanı Öz: Geçici Süre Görevden Uzaklaştırmam Bilgisini Ne Yazık Ki Tebliğ Edilmeden Basın Yoluyla Öğrendik

Çanakkale'nin Çan İlçesi Belediye Başkanı CHP'li Bülent Öz, yürütülen soruşturma kapsamında geçici olarak görevden uzaklaştırıldı. Öz, "Sadece iddialar karşısında kesinleşmiş gibi yargısız infaz yaparak, geçici süre görevden uzaklaştırmam bilgisini ne yazık ki tebliğ edilmeden basın yoluyla öğrendik" açıklamasını yaptı.

Çanakkale'nin Çan İlçesi Belediye Başkanı CHP'li Bülent Öz, yürütülen soruşturma kapsamında geçici olarak görevden uzaklaştırıldı. Öz, "Sadece iddialar karşısında kesinleşmiş gibi yargısız infaz yaparak, geçici süre görevden uzaklaştırmam bilgisini ne yazık ki tebliğ edilmeden basın yoluyla öğrendik" açıklamasını yaptı.

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, İçişleri Bakanı Süleyman Süleyman Soylu'nun onayıyla geçici olarak görevinden uzaklaştırılması ile ilgili olarak bugün yazılı açıklama yaptı. Öz'ün açıklaması şöyle:

"TEBLİĞ EDİLMEDEN BASIN YOLUYLA ÖĞRENDİK"

"Ankara'da belediyemizin işlerini takip etmek için kurumlarda bir dizi ziyaretler gerçekleştirmiştim. Tam da ziyaretimiz esnasında yürütülen soruşturmalarda iddialar karşısında CHP'li belediyelere yönelik uygulanan fakat kesinleşmiş durumlarda bile AKP'li belediyelere soruşturma izni dahi verilmeyen hukuksuz yaklaşımın tarafıma uygulanmasından haberdar olduk. Ne yazık ki Türkiye genelinde ve Çanakkale'de de mevcut ve önceki dönem AKP'li belediye başkanları için kesinleşmiş durumları olduğu halde uygulanmayan, tarafıma ise sadece iddialar karşısında kesinleşmiş gibi yargısız infaz yaparak, geçici süre görevden uzaklaştırmam bilgisini ne yazık ki tebliğ edilmeden basın yoluyla öğrendik.

"YARGILANMAK, BU DÖNEMİN ŞANINDANDIR"

Sonrasında önceden belirlenmiş randevu programımız gereği, CHP Genel Başkan Yardımcımız ve Çanakkale Milletvekilimiz Muharrem Erkek ve CHP Çanakkale Milletvekilimiz Özgür Ceylan ile birlikte Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettik. Genel Başkanımız konuyu gülümseyen ifadeleriyle, seçilmiş irademizin ülkemizin birçok noktasında baskı altına alınmaya çalışılmasının, iktidarın son çırpınışları olarak değerlendirdi. Desteklerini iletti. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Daha önce de belirttiğim gibi yargılanmak, bu dönemin şanındandır."

ANKA / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title