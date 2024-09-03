CHP, Can Atalay için olağanüstü toplantı talep etti

(ANKARA) - CHP, Gezi Parkı davası hükümlüsü milletvekilliği düşürülen Can Atalay için ikinci kez TBMM'yi 10 Eylül'de toplanmak üzere olağanüstü toplantıya çağırdı.

Olağanüstü toplantı talebine ilişkin başvuru, Genel Başkan Özgür Özel ile partinin Grup Başkanvekilleri Murat Emir, Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır imzasıyla yapıldı. Toplantıya başvurusuna gerekçe olarak, "Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmaması" gösterildi. Dilekçede, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay ile ilgili aldığı kararın Meclis Genel Kurulu'nda okutulması istendi.

Başvuruda, şunlar kaydedildi:

"Bu Anayasa ihlalinin ve hukuk dışı tutuma son verilebilmesi için TBMM'nin ivedilikle toplanarak Anayasa Mahkemesi'nin söz konusu kararının gereğinin ya Anayasa Mahkemesi'nin ilgili kararını Genel Kurula sunarak ya da uygun görülen diğer bir yöntemle re'sen yerine getirmesi gerekmektedir.

Anayasa Mahkemesi tarafından verilen kararların TBMM Başkanlığınca Genel Kurula sunularak Şerafettin Can Atalay'ın milletvekili olduğunun bir kez daha TBMM tarafından tespit edilmesi; akabinde de tahliye edilip milletvekilliği andını içerek Parlamento'da yerini almasının sağlanması, mahrum kaldığı milletvekilliği özlük haklarının iadesinin sağlanması amacıyla ve ekte yer alan Meclis Araştırma önergesini görüşmek üzere TBMM'nin Anayasa'nın 93'üncü ve TBMM iç tüzüğünün 7'nci maddesi gereğince, 10 Eylül 2024 Salı günü saat 14.00'te olağanüstü toplantıya çağrılmasını arz ve talep ederiz."