CHP Bursa İl Başkanlığı binasının elektriği ödenmeyen faturaları nedeniyle kesildi

BURSA (AA) - CHP Bursa İl Başkanlığı binasının elektrik enerjisi, ödenmeyen şubat ve mart ayına ait toplam 21 bin 67 liralık fatura nedeniyle kesildi.

CHP İl Başkanı İsmet Karaca, parti binasında yaptığı basın açıklamasında, mevcut faturaları nedeniyle elektriklerinin kesildiğini belirtti.

Ülkede ekonominin iyi olmadığını savunan Karaca, "O faturayı öderdik ama biz vatandaşlarımızın yaşadığı bu duyguyu, bu sıkıntıyı kamuoyu ile paylaşmak için ödemedik. Bu fahiş zammı protesto etmek için ödemedik. Bugün de elektriğimiz kesik, gaz lambaları altında bu açıklamayı yapıyoruz." diye konuştu.

CHP İl Başkanlığının şubat ayındaki 11 bin 351 lira ve mart ayındaki 9 bin 716 lira faturayla ilgili ödemeyi yapmadığı öğrenildi.