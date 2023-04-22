CHP BURSA İL BAŞKANI ÖZKAN: CHP'Yİ İKTİDAR YAPACAĞIZ

CHP Bursa İl Teşkilatı, bayramlaşma programında üyeleriyle ve Millet İttifakı temsilcileriyle bir araya geldi. İktidara hazır olduklarını belirten İl Başkanı Turgut Özkan, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve Cumhuriyet Halk Partisini iktidar yapacağız. Bu ülkeye yeniden demokrasi getireceğiz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanlığı, geleneksel hale getirdiği bayramlaşma programında partililerle bir araya geldi. Kültürpark'ta düzenlenen organizasyona Millet İttifakı'nın Bursa temsilcileri ve çok sayıda partili katıldı. İl Başkanı Turgut Özkan, bayramlaşma programına katılan partililere ve Millet İttifakı'nın temsilcilerine teşekkür etti. Bursa'da ve Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'ni birinci parti yapacaklarını belirten Başkan Özkan, "Bizi iktidara taşıyacak olan bu birlik ruhudur. Ülkemizin 20 yıldır biriken devasa sorunları var. Halkımız özgürce, rahat bir nefes almak istiyor. Kapısı çalındığında 'Sütçüdür o' demek istiyor. Kazandığı parayla geçinebilmek istiyor. Sosyal devletin ve demokrasinin tüm kurumlarıyla gerçek anlamda işlediğini görmek istiyor. İl ve ilçe örgütlerimizle seçim hazırlıklarımızı tamamladık. Sandık görev listelerimizi hazırladık. Seçim takibi için gereken sistemleri kurduk. 14 Mayıs günü, seçim sonuçlanıncaya kadar sandık başında olacağız. Sandıklara ve oylarımıza sonuna kadar sahip çıkacağız. 3 hafta kaldı. Örgütümüzle birlikte iktidara hazırız. Bursa'da ve Türkiye'de iktidar olacağız. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve Cumhuriyet Halk Partisini iktidar yapacağız. Bu ülkeye yeniden demokrasi getireceğiz" dedi. (DHA)

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