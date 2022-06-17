CHP Burdur İl Başkanı Açıkladı: AKP İl Başkanının Eşi Gençlik Hizmetleri Müdürü Oldu

MUHAMMET FATİH BAŞCI

CHP Burdur İl Başkanı İzzet Akbulut, Burdur Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü'ne AKP Burdur İl Başkanı Volkan Mengi'nin eşinin atandığını söyledi. Akbulut, "Bu müdürlüğe asaleten bir görevlendirme yapmışlar. Buraya ismini yazmaya, fotoğrafını koymaya utanmışlar ama ne yazık ki bu atamayı yapmaya utanmamışlar. Çünkü bu müdürlüğe ataması yapılan kişi her fırsatta etikten bahseden, ranttan bahseden AKP'nin Burdur İl Başkanı Volkan Mengi'nin eşidir. Biz bu atamadan utanıyoruz" dedi.

CHP İl Başkanı Akbulut, il başkanlığında bugün basın toplantısı düzenledi. Açıklamaya CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ve partililer de katıldı. İzzet Akbulut şunları söyledi:

"SALTANATLARININ YIKILMASINI İSTEMİYORLAR"

"Memleketin dört bir yanını dolaşıyoruz, geziyoruz. Kiminle temasa geçsek, nereye gitsek herkesin tek gündemi hayat pahalılığı. Nereye dokunsak, hangi sektöre el atsak millet artık her gün gelen zamlardan sıkılmış, bunalmış bir durumda. Bu arada yapılan yanlı anketlerle iktidar kendisini birinci parti olarak göstermekte, bunca yaşanan olumsuzlukları, vatandaşın çektiği sıkıntıları yok saymakta. Her gün gelen zamlardan vatandaşın etkilenmediğini, gayet refah içinde yaşadığını savunmakta. Bununda altında yatan bir sebep var; saltanatlarının yıkılmasını istemiyorlar. Keyiflerinin bozulmasını istemiyorlar, eşlerinin, dostlarının, çocuklarının, yakınlarının hak etmedikleri yerlerde hak etmedikleri bir şekilde oturmalarına devam etmelerini istiyorlar.

"UTANIYORUZ, BİZ BU ATAMAYI KABUL ETMİYORUZ"

Bir açıklama yapmıştık ilimizde müdür ataması gerçekleşti. Bu müdür ataması, müdürlük sınavını dahi kazanmadığı halde sadece bir siyasi partinin yakını olması gerekçesiyle bir müdür ataması gerçekleştiğini iddia ettik. Dedik ki 'bu atamayı geri çekin. Yoksa biz bunu açıklayacağız' biz sözümüzün arkasındayız. Şu saate kadar geri çekilmeyle alakalı bir durum yok. Demek ki bu konuyla alakalı bir çekince yaşamadılar. Burdur Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü hizmet müdürlükleri; spor hizmet müdürlüğü belli, yurt hizmet müdürlüğü belli, gençlik hizmetleri müdürlüğü boş bırakılmış. Fotoğrafı da yok ismi de yok. Alttaki arkadaşlarda şube müdürleri ve müdür yardımcıları. Ben bu fotoğrafı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün kendi sayfasından aldım. Arkadaşlar bu müdürlüğe asaleten bir görevlendirme yapmışlar. Buraya ismini yazmaya utanmışlar, fotoğrafını koymaya utanmışlar ama ne yazık ki bu atamayı yapmaya utanmamışlar. Çünkü bu müdürlüğe ataması yapılan kişi her fırsatta etikten bahseden, ranttan bahseden AKP'nin Burdur İl Başkanı Volkan Mengi'nin eşidir. Biz bu atamadan utanıyoruz. Bizler siyaseti kendimiz için yapmayan CHP'liler; yarın böyle olmasın diye, hak eden hak ettiği koltuğa otursun diye, sadece gençlerimizin önü açılsın diye, yüzde 75'i başka ülkeye giderim demesin, devlet kadrolarındaki memurlarımız hak ettiği yerlere hak ettiği sınavları geçtiği taktirde gelsinler diye mücadele ediyoruz. Bunun mücadelesini veriyoruz. Biz bu atamayı kabul etmiyoruz."

ANKA / Güncel