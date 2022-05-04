CHP Boyabat İlçe Başkanlığınca bayramlaşma programı düzenlendi

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Boyabat ilçesinde CHP tarafından bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

CHP İlçe Başkanlığınca parti binasında düzenlenen programa, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, İl Başkanı İnan Savaş Yüksel, İlçe Başkanı Mehmet Alarslan ile partililer katıldı.

Karadeniz, burada yaptığı konuşmada, katılımcıların bayramlarını kutladı.

CHP'nin yapılacak ilk seçime hazır olduğunu belirten Karadeniz, "Biz her an baskın seçim olacakmış gibi hazırlanıyoruz. Sizler de partinin verdiği görevi kabul edin ve sorumluluk alın. Sizler, 'Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu olsun, Mansur Yavaş olsun, İmamoğlu olsun' tartışmalarına girmeyin. Şuna inanın ki ittifakın belirlediği aday yeni cumhurbaşkanı olacaktır." ifadelerini kullandı.