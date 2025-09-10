CHP Beykoz İlçe Başkanı Taştan'dan İstifalara İtiraz

CHP Beykoz İlçe Başkanı Mahir Taştan, Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel ile 3 meclis üyesinin partilerinden istifasına ilişkin, "Genel Merkez tarafından Özlem Vural Gürzel'in 1. veya 2. sıraya yerleştirilmesi konusunda yoğun bir baskı uygulanmıştır. Belediye Başkanı'mız Sayın Alaattin Köseler ve şahsım bu duruma açıkça itiraz etmiştik." dedi.

Partisinin ilçe başkanlığında düzenlenen toplantıda konuşan Taştan, seçim dönemi belediye meclis üyesi adaylarını belirlerken ilçenin sorunlarını ve dinamiklerini bilen isimlerin listede olmasını savunduklarını anlattı.

Liste belirleme sürecinde CHP Genel Merkezi'nden baskı gördüklerini belirten Taştan, "Genel Merkez tarafından Özlem Vural Gürzel'in 1. veya 2. sıraya yerleştirilmesi konusunda yoğun bir baskı uygulanmıştır. Belediye Başkanı'mız Sayın Alaattin Köseler ve şahsım bu duruma açıkça itiraz etmiştik. Sabaha kadar süren uzun görüşmelerde listenin ancak bu şekilde kabul edileceği belirtilmiş ve Özlem Vural Gürzel tüm itirazlarımıza rağmen meclis üyeliği listesine 5. sıradan eklenmiştir." diye konuştu.

Taştan, Belediye Başkanı Köseler'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından Gürzel'in başkan vekili olarak seçilmesinin de Beykoz'un hassasiyetlerini göz ardı eden yaklaşımının sonucu olduğunu ifade etti.

Bu kararın kendilerinde büyük hayal kırıklığı yarattığını vurgulayan Taştan, ilçede ortaya çıkan olumsuzluklar ve sorunlar hakkında CHP İl Başkanlığı ve Genel Merkez'e düzenli olarak bilgi aktarıldığını kaydetti.

Taştan, bu süreçte CHP'den istifa edenlerin belediye meclis üyeliğinden de istifa etmeleri gerektiğini savundu.

Bazı partililerin istifa eden meclis üyelerine ve parti yönetimine tepki gösterdiği toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç da katıldı.