CHP Belediye Başkan Adayları Sakarya Yerel Kültür Derneği'ni Ziyaret Etti

CHP'nin bazı belediye başkan adayları, Sakarya Yerel Kültür Derneği'ne ziyarette bulundu.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyarette, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Azize Çeroğlu, Serdivan Belediye Başkan adayı Aydoğan Arslan, Adapazarı Belediye Başkan adayı Anıl Sabri Özkan, Erenler Belediye Başkan adayı Levent Şener'in yanı sıra CHP Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent ve CHP İl Başkanı Oğuz Can Curoğlu da yer aldı.

Sakarya Yerel Kültür Derneği Başkanı İbrahim Şahin ve yönetimiyle bir araya gelen heyet, yapacakları çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Curoğlu, yaptığı konuşmada, Sakarya'ya ait kültürü yaşatma konusunda azim gösteren dernek yöneticilerine teşekkür etti.

Hedeflerinin her görüşten insana, tüm paydaşlara söz hakkı sağlamak, uzlaşıya dayalı kararlar almak olduğunu vurgulayan Curoğlu, şunları kaydetti:

"Kentlerimizde bir arada huzurlu yaşamın güvencesi, adalet ve demokrasidir. Yerel yönetimlerin kararlarını, planlara ve programlara dayalı olarak ve bilim insanlarının, meslek odalarının, sivil toplum örgütlerinin ve yurttaşların görüşlerini alarak yaşama geçireceğiz. Sakarya'yı demokratik değerlere, temel insan hak ve özgürlüklerine saygılı, yurttaş katılımına dayalı bir anlayışla yöneteceğiz. Kentin sorunlarına birlikte çözüm üreteceğiz."