CHP Avukatı Çağlar Çağlayan, YSK'nın Kongre Kararını Değerlendirdi

(İSTANBUL)- CHP'nin Avukatı Çağlar Çağlayan, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) CHP'nin İstanbul Olağanüstü İl Kongresinin devamına ilişkin kararını değerlendirdi. Çağlayan, "Yüksek Seçim Kurulu yine toplandı, yine karar aldı, kongrenin devam edebileceğini söyledi. Bu konudaki çabalar sonuçsuz kalacaktır. Bunun sonunda hukuk ve demokrasi kazanacaktır" dedi.

CHP'nin avukatı Çağlar Çağlayan, CHP İstanbul Olağünüstü İl Kongresi'nin yapıldığı Beşiktaş Süleyman Seba Kültür Merkezi'nin önünde YSK'nın kararının ardından açıklamalarda bulundu. Çağlayan, şu ifadeleri kullandı:

"Bildiğiniz gibi son derece haksız bir tedbir kararı, hukuka aykırı bir tedbir kararı verildikten sonra aynı konuda daha önce açılmış bir mahkeme tarafından açılmış bir davada aynı konudaki talep reddedilerek dava reddedilmişti. Bunu icra dairesine defalarca bildirdik. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin olağan kongrelerinin devam edeceğine, kongrelerinin yapılabileceğine dair Yüksek Seçim Kurulu kararını da bildirmiştik. Sizlerin de bildiği gibi delegelerimizin imzasıyla bir olağanüstü kongre süreci başladı. Delegelerin imzasıyla başlayan sürece parti yönetiminin müdahale etmesi, durdurması mümkün değil. Parti yönetimi şu anda delege imzasıyla toplaması talep edilen kongreyi yapıyor, imzanın gereğini yapıyor. Bunun tam yapılmaya başlandığı anda daha önce usulsüzce tebliğ edilmiş icra dairesi tarafından karar yine getirilerek tebliğ edilmeye çalışılmıştır. Biz bu hukuksuzluğun parçası olmadık. Meslektaşlarımızla beyanlarımızı ilettik. Buna rağmen hiçbir beyanda bulunmamışız gibi tebligat kanununda herhangi bir hüküm yokmuş gibi yoldan geçene tebliğ yapmaya çalışır halde bir işlem yapmaya çalıştı icra dairesi Ama Yüksek Seçim Kurulu yine toplandı, yine karar aldı, kongrenin devam edebileceğini söyledi. Bu konudaki çabalar sonuçsuz kalacaktır. Bunun sonunda hukuk ve demokrasi kazanacaktır."

"Özgür Çelik, kongreyi kazanırsa partinin bugünden itibaren tekrar il başkanı olur"

"CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olara atanan Gürsel Tekin'in başında olduğu çağrı heyetinin görevlerine devam edip etmeyeceklerine" ilişkin soruya Çağlayan, şu yanıtı verdi:

"Zaten Özgür Çelik'in il başkanlığı görevi devam ediyordu. Tedbiren verilen görevden uzaklaştırma kararı İl başkanlığı görevini ortadan kaldırmaz ama bugünkü kongre yeni bir yönetimin seçilmesi anlamına gelir. Her dava açıldığı andaki hukuki duruma göre sonuç doğurur. Delegelerimizin imzasıyla toplanmış kongrede aday olan kişi -ki bu Özgür Çelik- olursa Özgür Çelik kongreyi kazanırsa partinin bugünden itibaren tekrar il başkanı olur. Çağrı heyetinin hukuken devam edebilme imkanı yok. Bir şeyin kanunda yazmasıyla hukuki olması ayrı kavramlar. Uzun uzun konuşmak lazım. O durumda düzelecek. Kongrede seçilmiş yönetim yönetecek İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi'ni."