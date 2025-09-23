CHP, Avrupa Yurt Dışı Örgütlenme Koordinatörlerini Belirledi

(ANKARA) - CHP, yurt dışındaki örgütlenme faaliyeti kapsamında, Avrupa Yurt Dışı Örgütlenme Koordinatörleri görevlendirmesi yaptı. Buna göre milletvekilleri Ali Gökçek, Elvan Işık Gezmiş, İlhami Özcan Aygun, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Servet Mullaoğlu ve Süleyman Bülbül Avrupa Yurt Dışı Örgütlenme Koordinatörü olarak görevlendirildi.

CHP'nin Yurt İçi ve Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, yurt dışındaki örgüt faaliyetleri kapsamında yeni bir görevlendirme yaptı. Bu kapsamda yurt dışı örgütlerinde yürütülen çalışmaları desteklemek, Avrupa'daki örgütlenme faaliyetlerini geliştirmek ve mevcut örgüt birimleriyle Genel Merkez arasındaki koordinasyonu güçlendirmek amacıyla altı isme "Avrupa Yurt Dışı Örgütlenme Koordinatörü" görevi verildi.

Avrupa Yurt Dışı Örgütlenme Koordinatörü olarak görevlendirilen isimler şöyle:

İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, YDK üyesi ve Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül.