Sezgin Tanrıkulu: "Avrupa Parlamentosu İnsan Hakları Komitesi'ni Meclis'te Kabul Ettik"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Avrupa Parlamentosu İnsan Hakları Komitesi ile Meclis'te bir araya geldiklerini ve Türkiye'deki demokrasi, insan hakları, adalet gibi konular hakkında partilerinin görüşlerini paylaştıklarını açıkladı.

(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, "Dış İlişkiler Koordinatörümüz Namık Tan, Prof. Dr. İlhan Uzgel ile birlikte Avrupa Parlamentosu İnsan Hakları Komitesi'ni Meclis'te kabul ettik. Türkiye'de demokrasi, insan hakları, adalet hukukun üstünlüğü, AB süreci, Kürt Meselesi konularında partimizin yaklaşımlarını, görüşlerini paylaştık" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, sosyal medya hesabından Avrupa Parlamentosu İnsan Hakları Komitesi'yle Meclis'te bir araya geldiklerini paylaştı. Tanrıkulu şunları kaydetti:

