CHP Ataşehir İlçe Başkanı Celal Yalçın: "Bu Saldırılar, Baskılar Bizi Korkutamaz. Bugün Sahalara Bir Çıkıyorsak Yarın Beş Çıkarız"

CHP Ataşehir İlçe Başkanı Celal Yalçın, Örnek Mahallesi’ndeki parti temsilciliğine gece yapılan saldırıyla ilgili “Sistematik şekilde, bize korku vermek, yıldırmak, sindirmek için yapılan saldırılar beyhude bir çaba. Saldırdıkları yer bu ülkenin kurucu iradesidir. Unutmamalılar ki CHP'liler Kuvayımilliye ruhundan gelir. Bu saldırılar, baskılar bizi korkutamaz. Bugün sahalara bir çıkıyorsak yarın beş çıkarız. 26 gün sonra hesabımızı sandıklarda soracağız" dedi.

Haber: OKTAY YILDIRIM Kamera: ADEM KARABAYIR

CHP Ataşehir İlçe Başkanı Celal Yalçın, Örnek Mahallesi'ndeki parti temsilciliğine gece yapılan saldırıyla ilgili "Sistematik şekilde, bize korku vermek, yıldırmak, sindirmek için yapılan saldırılar beyhude bir çaba. Saldırdıkları yer bu ülkenin kurucu iradesidir. Unutmamalılar ki CHP'liler Kuvayımilliye ruhundan gelir. Bu saldırılar, baskılar bizi korkutamaz. Bugün sahalara bir çıkıyorsak yarın beş çıkarız. 26 gün sonra hesabımızı sandıklarda soracağız" dedi.

CHP'nin Ataşehir ilçesi Örnek Mahallesi'ndeki temsilciliğine gece saat 01.00 sıralarında bir saldırı düzenlenmişti. Parti flamalarının yırtıldığı ve temsilcilik binasının camlarına 'RTE' yazıldığı saldırı sırasında 3 el de silahla ateş edildiği ortaya çıkmıştı. Sosyal medya hesabından saldırıyı duyuran CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Biz korkmayız ama bence sizler korkun. Korkacak çok şeyiniz var" açıklamasını yapmıştı. İstanbul Valiliği de yazılı bir açıklama yaparak saldırıyla ilgili 8 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü duyurmuştu.

CHP Ataşehir İlçe Başkanı Celal Yalçın da partisinin Örnek Mahallesi Temsilciliği önünde bir basın açıklaması yaptı. "Sistematik şekilde, bize korku vermek, yıldırmak, sindirmek için yapılan saldırılar beyhude bir çaba" diyen Yalçın, şunları söyledi:

"BU İKTİDARIN SİCİLİ MAALESEF ÇOK KİRLİ: Dün gece saat 01.15'te Ataşehir Örnek Mahallesi temsilciliğimize, bir söylentiye göre üç kişi, bir söylentiye göre altı kişi geliyor. Bayraklarımızı koparıyorlar. Temsilciliğimizin camlarına AKP ve RTE yazılarını yazıyorlar. Motosikletli olanlar havaya üç el kurşun sıkıyorlar. Akıllarınca bizi korkutuyorlar. Bu saldırı girişimleri çok yakın zamanda İYİ Parti İl Başkanlığı'na yapıldı. Cama değen bir mermi olmuş, 'Bekçi hırsızı kovalıyordu' demişlerdi. Hemen akabinde CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın önünde ateş açılmış ona da 'Geçerken bir arabadan havaya ateş edilmiş' dediler. Ama dün gece saat biri çeyrek geçe oluşan bu saldırı gösteriyor ki bu saldırılar, sistematik şekilde bize korku vermek için, yıldırmak için, sindirmek için beyhude bir çaba. Bu ülke, 2018 yılında haziran seçimiyle kasım seçimi arasında yaşananları unutmadı ve hala da failleri bulunmadı. Bu anlamda bu iktidarın sicili maalesef çok kirli.

SALDIRDIKLARI YER BU ÜLKENİN KURUCU İRADESİDİR: CHP örgütleri, Millet İttifakı bileşenleri, Türkiye halkı, Cumhuriyetin ilk dönemlerinde kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk şöyle bir söylemde bulunuyor: 'Benim size iki mirasım var; biri Cumhuriyet diğeri Cumhuriyet Halk Partisi.' Saldırdıkları yer bu ülkenin kurucu iradesidir. Unutmamalılar ki CHP'liler Kuvayımilliye ruhundan gelir. Bu saldırılar, baskılar bizi korkutamaz. Bugün sahalara bir çıkıyorsak yarın beş çıkarız. 26 gün sonra hesabımızı sandıklarda soracağız. ve Genel Başkanımız 13'üncü Cumhurbaşkanı Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu halkın cumhurbaşkanı yapıp, 86 milyonu kucaklayıp bir daha böyle olayların yaşanmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz.

BU SALDIRILARIN BİZİ DAHA ÇOK PERÇİNLEDİĞİNİ, BU İŞİ YAPANLARA DUYURMAK İSTİYORUZ : CHP örgütüne Millet İttifakı bileşenlerine bu kalan 25-26 günlük sürede bu tarz baskılar, provokasyonlar devam edebilir. Ama bizler kararlı durarak bu saldırıların bizi daha çok perçinlediğini, bu işi yapanlara duyurmak istiyoruz. Dün emniyet müdürümüz, valiliğimiz konuyla ilk dakikadan itibaren son derece yakından ilgilendi. Biz de parti avukatlarımızla birlikte şikayet dilekçelerimizi verdik. Failler yarın öbür gün yakalanmazsa bu işin sorumlularının farklı olduğunu düşüneceğiz. Ülkemizde kaos ortamını yaratmak isteyenlere bu tarz durumları kışkırtmak isteyenlere karşı Türkiye halkı sağduyuludur. Hesabını soracağı yer de 14 Mayıs'ta sandıklardır. ya 86 milyonun kardeşçe yaşadığı bir ülkeye hep beraber uyanacağız ya da böyle kaos ortamları bizim yarın kapı gibi karşımızda duracak.

BASKILARA ZULÜMLERE KARŞI KUVAYİ MİLLİYE RUHU İLE HALKIN İKTİDARINI HEP BERABER KURACAĞIZ: Bugün burada millet ittifakı bileşenleri ilçe başkanlarımız burada, milletvekili adaylarımız burada, Millet İttifakı'nın bileşenlerinin örgütleri burada. Biz bu saldırılara karşı dimdik her daim duracağız ve bunu yapanlar da şunu bilsin ki yaptıkları her usulsüz şey yanlarına kesinlikle kar kalmayacak. Biz bugün saha çalışmalarımızı bu tarz olaylarla yıldırıp engelleyip, provoke etmeye çalışacaklarını sanıyorlar. Biz bugün sahaya daha kalabalık, daha istikrarlı çıkacağız. 4 Mayıs akşamı Genel Başkanımız 13'üncü Cumhurbaşkanı Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu iktidara getirip, halkın iktidarını kuracağız. Bu ülkeye yeniden baharlar getireceğiz. İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu, rahatsızlığı sebebiyle bugün aramızda olamadı. O da hepinize sevgilerini, saygılarını gönderdi. Ama dediğim gibi bugün burada olan, yarın ilde olan, başka bir zaman başka bir yerde olacak işlerden, Millet İttifakı'nın bileşenleri, Cumhurbaşkanı Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu dün de korkmadı bugün de korkmayacağız. Baskılara, zulümlere karşı Kuvayımilliye ruhu ile halkın iktidarını hep beraber kuracağız."