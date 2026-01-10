CHP'nin Emekliler İçin "Meclis'i Terk Etmeme" Eylemi Sürüyor.

(ANKARA)- CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP milletvekillerinin asgari ücretin 39 bin liraya ve en düşük emekli aylığının da bu seviyeye yükseltilmesi amacıyla başlattığı "Meclis'i terk etmeme" eyleminin üçüncü gününde iktidara seslenerek, "Meclis'e gelen bazı AK Parti milletvekilleri dalga geçiyor. Nöbetin nasıl gittiğini soruyor. Nöbet gayet iyi gidiyor ama bilin ki, siz de iktidar nöbetinizin sonuna geliyorsunuz" dedi.

CHP milletvekillerinin, TBMM Genel Kurulu'nda asgari ücretin 39 bin lira olması ve en düşük emekli aylığının da bu seviyeye yükseltilmesi amacıyla başlattığı "Meclis'i terk etmeme" eylemi üçüncü gününde devam ediyor. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve beraberindeki milletvekilleri Genel Kurul'da başlattıkları eyleme ilişkin açıklamalarda bulundu. Başarır, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi grubu emeklinin, işçinin, yoksulların, ezilenlerin sesi olarak Meclis'te. Ama sağ tarafta da beşli çetenin, kur korumalı mevduatta trilyoner olanların sıraları var ve bomboş. Biz buradayız. Bu halk için buradayız. Bir hakkın teslimi için buradayız ve 24 saat bu halk için nöbet tutuyoruz. Meclis'e gelen bazı AK Parti milletvekilleri dalga geçiyor. Nöbetin nasıl gittiğini soruyor. Nöbet gayet iyi gidiyor ama bilin ki, siz de iktidar nöbetinizin sonuna geliyorsunuz. Çünkü halk, hak, bu millet kazanacak; siz gideceksiniz."