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CHP, Asgari Ücret Gündemiyle Toplanıyor

CHP, Asgari Ücret Gündemiyle Toplanıyor
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CHP TBMM Grubu, 2025 yılı asgari ücretinin açıklanmasının ardından bugün kapalı toplantı yaparak yol haritasını belirleyecek. Ayrıca milletvekilleri sahaya çıkarak asgari ücretlilerin bulunduğu semtlere gidecek.

(ANKARA) - CHP TBMM Grubu, bugün saat 14.00'te asgari ücret gündemiyle kapalı olarak toplanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan dün akşam toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ardından yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti açıkladı. Buna göre 2025 yılı asgari ücreti yüzde 30 zamla 22 bin 104 TL olarak belirlendi.

Bunun üzerine, dün olağanüstü olarak yapılması kararlaştırılan CHP MYK toplantısı, bugün saat 11.00 itibarıyla başladı. Bunun üzerine CHP MYK, olağanüstü toplanma kararı aldı. MYK, 2025 yılı asgari ücretiyle ilgili partinin yol haritasını belirlemek üzere, bugün saat 11.00'de Özgür Özel başkanlığında toplandı. Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, yaklaşık bir buçuk saat süren toplantının gündemine ilişkin saat 13.30'da basın açıklaması yapacak.

Taşcıer'in açıklamasının ardından saat 14.00'te CHP TBMM Grubu, Özgür Özel başkanlığında Genel Merkez'de kapalı toplanacak. CHP Grubu, bugün Genel Kurul faaliyetlerine katılmayacak.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in bugün saat 14.00'te Genel Kurul'a tek başına girerek grubu adına bir konuşma yapacağı da öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre; kapalı grup toplantısının ardından CHP'li milletvekilleri, saat 15.30 itibarıyla Genel Merkez bahçesinden kalkacak otobüslerle 10'ar kişilik gruplar halinde sahaya inecek. Asgari ücretlilerin yoğun olarak bulunduğu semtlere dağılacak olan milletvekilleri, broşürlerle saha çalışması yapacak.

CHP Lideri Özel ise bugün HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ Genel Merkezlerine giderek konfederasyonların genel başkanlarıyla görüşecek. Özel, ardından grubunun saha çalışmalarına destek vermek için sahaya inecek.

Ayrıca bu hafta sonu asgari ücret konulu bir miting yapılması da planlanıyor.

Kaynak: ANKA / Güncel
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