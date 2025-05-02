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CHP Aracının Geçişi Kameralara Yansıdı

CHP Aracının Geçişi Kameralara Yansıdı
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Konya'da CHP'ye ait bir aracın sanayi sitesinde anons yaparak geçiş yaptığı sırada, iş yerinin önüne çıkan Mehmet K.'nın kurusıkı tabanca ile ateş ettiği iddia edildi.

CHP ARACININ GEÇİŞİ KAMERADA

Konya'da, CHP'ye ait aracın sanayi sitesinde anons yaparak geçişi kameralara yansıdı. Kamera kaydında CHP aracının geçtiği sırada iş yerinin önüne çıkan ve kurusıkı tabanca ile ateş ettiği belirtilen kişinin Mehmet K. olduğu iddia edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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