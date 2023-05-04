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CHP Antalya Milletvekili Adayı Çorabatır, seçim çalışmalarını sürdürüyor

CHP Antalya Milletvekili Adayı Çorabatır, seçim çalışmalarını sürdürüyor

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CHP Antalya Milletvekili Adayı Sururi Çorabatır, seçim çalışmalarına devam ediyor.

CHP Antalya Milletvekili Adayı Sururi Çorabatır, seçim çalışmalarına devam ediyor.

Çorabatır, kentte faaliyet gösteren kurum ve dernekleri ziyaret etti, esnaflarla bir araya gelerek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kente fayda sağlayacak sürdürülebilir projeleri hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirten Çorabatır, "Turizmci kimliğimle bugüne kadar sektörel zorlukları aşmak ve kalıcı çözümler üretmek için çalıştım, çalışmaya da devam edeceğim. Ülkemize ve kentimize faydalı olacak çalışmalar için dün nasıl yanınızda olduysam bugün de yanınızda olacağım." ifadelerini kulllandı.

Antalya Seçim Sonuçları
Kaynak: AA / Zehra Tekeci - Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Adayı Antalya Güncel Haberler

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