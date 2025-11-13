CHP Ankara İl Örgütü, Anıtkabir'i Ziyaret Edecek

(ANKARA) - CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, 39'uncu Ankara Olağan İl Kongresi'nde seçilip göreve başlayan il örgütüyle beraber, 15 Kasım Cuma günü Anıtkabir'i ziyaret edecek.

CHP'nin 39'uncu Ankara Olağan İl Kongresi'nde yeniden seçilen CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, il örgütüyle beraber Ata'nın huzuruna çıkacak. CHP Ankara İl Örgütü'nün Anıtkabir ziyareti 15 Kasım Cuma günü, saat 11.30'da yapılacak.

Erkol, ziyarete ilişkin şunları söyledi:

"Ülkemizin içinden geçtiği olumsuz koşulları olumluya çevirmek, gelecek güzel günleri birlikte inşa etmek için çıktığımız bu yolculuk, iktidar yolculuğudur. İktidar yolculuğumuz Atamızın açtığı yolda, gösterdiği hedefe kararlılıkla sürecektir. Bu yolda azim ve kararlılıkla yürüyeceğimizi bir kez daha vurgulamak üzere Anıtkabir mozolesine çelenk koyacak, ilkelerine bağlılığımızı bildireceğiz."

15 Kasım Cumartesi günü saat 11.30'da, Aslanlı Yol'da buluşacaklarını belirten Erkol, tüm Ankaralıları da kendilerini eşlik etmek üzere Anıtkabir'e davet etti.