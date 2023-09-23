CHP Ankara İl Kongresi... Prof. Dr. Hurşit Güneş: CHP'de Yenilenmeye İhtiyaç Var. Bu Yenilenme Köklü ve Uzun Soluklu Olmalı

CHP’nin eski PM Üyesi Prof. Dr. Hurşit Güneş, CHP Ankara İl Kongresi'nde; “CHP'de bir yenilenmeye ihtiyaç var. Buna hiç kuşku yok. Bu yenilenme köklü ve uzun soluklu olmalı. Program, evet, Türkiye'deki bütün sol ve sosyal demokrat, ilerici aydınlar ile birlikte yenilenmelidir” Tüzük, biz hâlâ 2023 yılında, 100 yıllık partide tüzük mü tartışıyoruz? Batı sosyal demokrat partilerine gidin, tüzük tartışılıyor mu? Milletvekillerinin nasıl seçileceği, belediye başkanlarının nasıl belirleneceği tartışılıyor mu? Bunlar artık geride kalması gereken mekanizmalar” dedi.

Haber: GÜRKAN DEMİRTAŞ – Kamera: ÜNAL AYDIN

CHP'nin eski PM Üyesi Prof. Dr. Hurşit Güneş, CHP Ankara İl Kongresi'nde; "CHP'de bir yenilenmeye ihtiyaç var. Buna hiç kuşku yok. Bu yenilenme köklü ve uzun soluklu olmalı. Program, evet, Türkiye'deki bütün sol ve sosyal demokrat, ilerici aydınlar ile birlikte yenilenmelidir" Tüzük, biz hala 2023 yılında, 100 yıllık partide tüzük mü tartışıyoruz? Batı sosyal demokrat partilerine gidin, tüzük tartışılıyor mu? Milletvekillerinin nasıl seçileceği, belediye başkanlarının nasıl belirleneceği tartışılıyor mu? Bunlar artık geride kalması gereken mekanizmalar" dedi.

CHP Ankara İl Olağan Kongresi, bugün Atatürk Spor Salonu'nda yapılıyor. Kongrede söz alan Hurşit Güneş şöyle konuştu:

"NE SAĞCILARI İÇİMİZE ALARAK NE DE SAĞCILARLA İTTİFAK KURARAK İKTİDARA VARAMAYIZ"

"İlericilik CHP'nin ruhudur. Sosyal demokrasi ise CHP'nin yüreğidir. Demokrasi ve özgürlükler ise CHP'nin omurgası ve enerjisidir. CHP'nin cumhuriyete ve siyasi tarihimize kattığı iki önemli eser vardır. Bunlardan bir tanesi kuşkusuz çok partili yaşama geçiştir. Ama bir ikincisini asla unutmamalıyız. O da şudur, CHP Türk siyasetiyle sosyal demokrasiyi tanıştırmış ve sosyal demokrasiyi üstlenmiştir. Biz sosyal demokrat bir partiyiz, sol bir partiyiz. Sosyal demokrat olmakla da kıvanç duyuyoruz.

Bizim geçmişle ilgili hiçbir mahcubiyetimiz yoktur. CHP geçmişinde pırıl pırıl parlayan bir yıldızdı ve gelecekte de pırıl pırıl parlayan bir yıldız olmaya devam edecektir. Değerli arkadaşlar, sosyal demokrasi her türlü bireysel ve toplumsal adaleti anlamlandırır. Merhamet, vicdan ve şefkat bizim özümüzdür.

"NE SAĞCILARI İÇİMİZE ALARAK NE DE SAĞCILARLA İTTİFAK KURARAK İKTİDARA VARAMAYIZ"

CHP 2014 yılından bu yana bir paradigmayı denedi. Dedi ki bu paradigma, bu varsayım, Türkiye'de solun oyları sınırlıdır, yüzde 30'dur, 25'tir. Biz eğer büyümek istiyorsak ya içimize sağcıları alacağız ya da sağcılarla ittifak yapacağız. Bu strateji, bu paradigma son seçimlerde çöktü. Bunu kabul etmeliyiz. Ne sağcıları içimize alarak ne de sağcılarla ittifak kurarak iktidara varamayız. CHP'nin iktidara varması için ana ideolojisini, sosyal demokrasiyi ve ilericiliği üstlenmeli ve sahiplenmesi gerekir. Siz topluma güven vermek istiyorsanız, kendinize de güveneceksiniz.

Bu partinin sağa açılması, sağcıların içimize gelmesi, kiminin parlamentoda, kiminin danışman olarak, kiminin müttefik olarak içimize gelmesi veya yanımıza gelmesi elbette parti içi demokrasinin ortadan kaldırılmasıyla gerçekleşti. Çünkü bu partinin tabanı hala sosyal demokrat, hala ilerici, hala Atatürkçü, değişen bir şey yok.

"SON SEÇİMLER ASLINDA MUTLAK BAŞARIYI GEREKTİRİYORDU"

Sorumsuz olan siyasetçi demokrat olamaz. Hepimiz sorumluyuz, gelinen noktadan hepimiz sorumluyuz ve sorumluluktan da kaçamayız. Değerli arkadaşlar, demokrasi bir sorumluluk rejimidir. Yanlış yaparsanız halka gidip hesap verirsiniz. Hatamızdan hesap vermek zorundayız.

Bir umutsuzluk var, bir kaygı var. Hem örgütümüzde hem de seçmenimizde. Şimdi bu neden oldu ve nasıl oldu, bakınız bu son seçimler aslında mutlak başarıyı gerektiriyordu. Çünkü Cumhuriyet tarihinin en büyük hayat pahalılığında Ak Parti iktidara geldi. Olacak iş değil. İşte o nedenle bu daha büyük başarısızlık.

Genç arkadaşlara bir şey hatırlatmak isterim. Siyaset bir mevkiye gelmek için yapılmaz. Siyaset başarı için yapılır. Unutmayınız, siyasal tarih yahut da tarih belli mevkilere gelenleri değil, belli eserleri yaratanları yazar. Diğerlerini siler atar. Dolayısıyla mevki için siyaset yapmayın, başarmak için siyaset yapın.

"ÜSTÜMÜZDEKİ YILGINLIĞI, UMUTSUZLUĞU MUTLAKA VE BİR AN ÖNCE ATMALI VE ÖNÜMÜZDEKİ YEREL SEÇİMLERDE BAŞARI İÇİN ODAKLANMALIYIZ"

Yerel seçimlere çok az kaldı. İçinde bulunduğumuz durumu anlıyorum, duyguyu da anlıyorum. Kendi duygumu da anlıyorum. Ama çok az bir süre kaldı. Bu çok az süre kalan, bu üstümüzdeki yılgınlığı, umutsuzluğu mutlaka ve bir an önce atmalı ve önümüzdeki yerel seçimlerde başarı için odaklanmalıyız. Başka çaremiz yok. Eğer yerel seçimlerde de başarı elde edemezsek o zaman durumumuz daha kötü olabilir.

"YENİLENME KÖKLÜ VE UZUN SOLUKLU OLMALI"

Biliyorum, CHP'de bir yenilenmeye ihtiyaç var. Buna hiç kuşku yok. Bu yenilenme köklü ve uzun soluklu olmalı. Program, evet, Türkiye'deki bütün sol ve sosyal demokrat, ilerici aydınlar ile birlikte yenilenmelidir. Tüzük, biz hala 2023 yılında, 100 yıllık partide tüzük mü tartışıyoruz? Batı sosyal demokrat partilerine gidin, tüzük tartışılıyor mu? Milletvekillerinin nasıl seçileceği, belediye başkanlarının nasıl belirleneceği tartışılıyor mu? Bunlar artık geride kalması gereken mekanizmalar.

Yenilenme şart, her düzeyde ve bunu hep birlikte, kavgasız, uyum içinde yapmalıyız. Bir büyük enerji ile yapmalıyız.

Ne mutlu ki, CHP üyesiyim. Ne mutlu ki, 18 yaşımı doldurmadan gittim CHP'ye üye oldum ve başka hiçbir yere üye olmadım. Ne mutlu ki, bu 100'üncü yılda yine Ankara'da karşınıza çıktım ve CHP'nin bu 100'üncü yılını sizlerle birlikte kutlamayı, bu 38'inci Olağan Ankara İl Kongresi'nde bana nasip oldu."