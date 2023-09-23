CHP Ankara İl Kongresi... Oğuz Kaan Salıcı: "Yaptığımız Tartışmaların Hiçbiri Cumhur İttifakı'nı, Recep Tayyip Erdoğan'ı Yerinden Etmekten Daha...

CHP Ankara İl Kongresi’ne katılan Parti Meclisi (PM) Üyesi, İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, “Bizim CHP’yi göz bebeği gibi korumamız lazım, dışarıdan bakan birileri CHP’de tartışma var diye ellerini ovuşturuyor, o ellerini ovuşturanlara fırsat vermememiz lazım. Biz kendi içimizde konuşuruz, tartışırız ama bu tartışmaların hiçbirisi Cumhur İttifakı’nı, Recep Tayyip Erdoğan’ı bugün değilse yarın yerinden etmekten daha kıymetli değildir” dedi.

Haber: GÜRKAN DEMİRTAŞ- Kamera: ÜNAL AYDIN- ONUR BİNGÖL

CHP Ankara İl Kongresi'ne katılan Parti Meclisi (PM) Üyesi, İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, "Bizim CHP'yi göz bebeği gibi korumamız lazım, dışarıdan bakan birileri CHP'de tartışma var diye ellerini ovuşturuyor, o ellerini ovuşturanlara fırsat vermememiz lazım. Biz kendi içimizde konuşuruz, tartışırız ama bu tartışmaların hiçbirisi Cumhur İttifakı'nı, Recep Tayyip Erdoğan'ı bugün değilse yarın yerinden etmekten daha kıymetli değildir" dedi.

CHP Ankara İl Kongresi bugün yapılıyor. Kongrede CHP PM Üyesi, İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı da konuştu. Salıcı şunları ifade etti:

"BÜTÜN FATURAYI DÖNÜP KILIÇDAROĞLU'NA KESMEYE KALKARSAK İŞİ MİNVALİNDEN ÇIKARMIŞ OLURUZ"

"4-5 ay önce seçim döneminde müthiş bir iş yapıyoruz, sağdan milliyetçi kesimden, dindarlardan da bize oy geliyor, müthiş bir siyasi mühendislik diyen arkadaşlar bugün başka bir dille konuşuyorlar. Ben eleştiriyi anlarım, kabul de ederim ama insafsızlığı, reddiyeciliği, toptancılığı doğru bulmam. Biz her şeyi çok kötü yaptığımız için bugün eleştirilmiyoruz, yanlışlarımız var ama her şey yanlış değildi. Kaybettiğimiz için eleştiriliyoruz bir yandan da. Kazandığınız zaman eleştiri gelmiyor bu bizim için doğru bir yöntem değil. Sosyal demokratlar kazandık ama eksiklerimiz şunlardı diye eleştirmeyi bilmeli. Kürsüye 8 kişi çıktı, 6 siyasi parti lideri, 2 belediye başkanımız. 'Biz bu yemeği hep beraber yedik ama hesabı Kılıçdaroğlu ödesin' deniyor, bu doğru bir iş değil. Bütün faturayı dönüp Kılıçdaroğlu'na kesmeye kalkarsak işi minvalinden çıkarmış oluruz. Eleştiriyi inkarcılığa dönüştürmüş oluruz.

"SORUMLULUKTAN KAÇMAM EVET BEN YAPTIM. BANA BİR GÖREV VERİLDİ, BEN DE O GÖREVİ ALDIM ELİMDEN GELDİĞİNCE YÜRÜTTÜM"

2023 ittifaklarını Kemal Kılıçdaroğlu ve Oğuz Kaan Salıcı yaptı diyorlar, ben sorumluluktan kaçmam evet ben yaptım. Bana bir görev verildi, ben de o görevi aldım elimden geldiğince yürüttüm. Biz yüzde 50 artı 1 oy alacak bir iş yapmaya çalıştık. Biz kendi benliğimizi ortadan kaldıracak bir iş yapmadık. Biz yine sosyal demokratız yine Atatürkçüyüz yine solcuyuz; bundan taviz veren bir şey yapmadık. Önümüzdeki yerel seçimde bizim umarım ihtiyacımız olmaz ama ittifaklara ihtiyacımız olabilir. Yüzde 48 oya, toplumun farklı kesimlerini buluşturan bir siyaset izlemeseydik ulaşamazdık. CHP'de kimse değişime karşı değildir. Ama değişim dediğimiz şey sadece lider değişikliğini kapsamaz. Biz kendi genel başkanlarını seçimle değiştirebilen bir siyasi gelenekten geliyoruz.

"LİDERE GÖRE PARTİ DEĞİL PARTİYE GÖRE BİR LİDERLİK ANLAYIŞINA İHTİYACIMIZ VAR"

Bizim lidere göre parti değil partiye göre bir liderlik anlayışına ihtiyacımız var. Yukarıdan aşağıya değil aşağıdan yukarıya doğru talep eden bir anlayışa ihtiyacımız var. Tüzük, program değişmeli. Bizim yapısal sorunlarımız var o sorunların bu kongrelerde konuşulup onlar üzerinden giden bir sürecin yürütülmesine ihtiyaç var. Her şey aynı kalsın bir kişi değişsin anlayışını ben doğru bulmam.

"YAPTIĞIMIZ TARTIŞMALARIN HİÇBİRİ CUMHUR İTTİFAKI'NI, RECEP TAYYİP ERDOĞAN'I YERİNDEN ETMEKTEN DAHA KIYMETLİ DEĞİLDİR"

Bazı siyasetçiler ittifak istemeyiz, ittifak yanlış diyorlar. Bunu söyleyen arkadaşlardan bir tanesi eğer bu sistemde ittifak olsaydık Hazine Bakanlığı'na talipti. Bugün diyor ki çok büyük yanlışlar yaptık. Yanlışların yapıldığını gördüğünüzde onu söylemiyorsanız, iş bittikten sonra bunlar yanlıştı diyorsanız, vay kaybedenin haline diyorlar. Bizim CHP'yi göz bebeği gibi korumamız lazım, dışarıdan bakan birileri CHP'de tartışma var diye ellerini ovuşturuyor, o ellerini ovuşturanlara fırsat vermememiz lazım. Biz kendi içimizde konuşuruz, tartışırız ama bu tartışmaların hiçbirisi Cumhur İttifakı'nı, Recep Tayyip Erdoğan'ı bugün değilse yarın yerinden etmekten daha kıymetli değildir."