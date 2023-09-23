CHP Ankara İl Kongresi... İl Başkanı Adayı Sercan Çığgın: Kongrede Hangi Sonuç Çıkıyorsa Ona Hep Beraber Saygı Duyacağız. Ben Seçilirsem Biliyorum...

CHP Ankara İl Kongresi’nde konuşan Başkanı Adayı Sercan Çığgın, “Kongrede hangi sonuç çıkıyorsa ona hep beraber saygı duyacağız. Ben seçilirsem biliyorum ki, Ümit (Erkul) Hocam yarın benimle tekrar alanda olacak. Ama Ümit Hocam da şunu iyi biliyor, 'Yarın ben seçilirsem Sercan kardeşim de benim yanımda olur.' Ama bugün ben seçileceğim. Çünkü ben hazırım. Çünkü ben siyaseti part-time yapmadım, yarı zamanlı yapmadım. Ben sonuna kadar Ankara İl Örgütü'nde çalışacağım. Ama bu kongre salonundan çıkan iradeye saygı duyacağım” dedi.

CHP Ankara İl Kongresi'nde konuşan Başkanı Adayı Sercan Çığgın, "Kongrede hangi sonuç çıkıyorsa ona hep beraber saygı duyacağız. Ben seçilirsem biliyorum ki, Ümit (Erkol) Hocam yarın benimle tekrar alanda olacak. Ama Ümit Hocam da şunu iyi biliyor, 'Yarın ben seçilirsem Sercan kardeşim de benim yanımda olur.' Ama bugün ben seçileceğim. Çünkü ben hazırım. Çünkü ben siyaseti part-time yapmadım, yarı zamanlı yapmadım. Ben sonuna kadar Ankara İl Örgütü'nde çalışacağım. Ama bu kongre salonundan çıkan iradeye saygı duyacağım" dedi.

CHP Ankara İl Kongresi bugün yapılıyor. CHP Ankara İl Başkanı Adayı Sercan Çığgın da delegelere seslendiği konuşmasında şunları söyledi:

"SAYIN GENEL BAŞKANI'MA 'HEMEN BİR AN ÖNCE YEREL SEÇİMLERİN STARTINI VERMEMİZ LAZIM' DEDİM"

"Ben niçin Ankara İl Başkanı adayı oldum? 18 Ağustos'ta sayın Genel Başkanı'mı ziyaret ettim. Çünkü ben partimin gençlik kollarından geliyorum. Partimin gençlik kolları geçen ay 70'inci yaşına girdi. CHP Gençlik Kolları Türkiye'de birçok siyasi partiden eski bir partidir. Oradan devlet adamları yetişti, oradan CHP'ye genel başkanlar yetişti. Benim için de hep referans noktası olmuştur. Sayın Genel Başkanı'mdan randevu aldım, çok yakın bir arkadaşımla gittim. Durum tespiti yaptım, siyasi gözlemlerimi anlattım ve niçin Ankara İl Başkanı adayı olmak istediğimi sayın Genel Başkanı'ma sundum. Çünkü ben partimin gençlik kollarından geliyorum. Teamüllere sonuna kadar bağlıyım.

İnşallah bu akşam bu salondan demokratik bir şölen havasıyla yarışan diğer adayımızla birlikte çok güzel bir kongre gerçekleştireceğiz.

Sayın Genel Başkanı'ma, '28 Mayıs sonrasında hemen bir an önce yerel seçimlerin startını vermemiz lazım ama örgütümüz dağınık, örgütümüz ayrışmış, örgütümüz bir arada değil, örgütümüz heyecanını yitirmiş, önce örgütümüzü ayağa kaldırmamız lazım. Önce örgütümüzde küskünlerle birlikte barışmamız lazım. Önce ayrışmayı bitirip, bir araya gelmemiz lazım' dedim. 'Ben buna talibim' dedim. Sayın Genel Başkanı'ma 2024 perspektifimi sunduğumda, 3 belediye başkanımız çok kıymetli, Çankaya, Yenimahalle ve Elmadağ, 25 yıl sonra büyükşehiri kazandık, 4 tane belediyemiz var, bunları muhafaza edeceğiz ama ilave belediyeler kazanacağız. Saydım sırasıyla. Etimesgut'u kazanacağız dedim, Mamak'ı kazanacağız dedim, Gölbaşı'nı kazanacağız dedim, Büyükşehir Belediyesi'nde meclis çoğunluğunu alacağız dedim. Ama boş yere demedim, hamaset yapmadım. Ben bir program ile Genel Başkanı'mızın karşısına çıktım. Sayın Genel Başkanım, il başkanı olduğumda 7 acil işimiz var, bunları hayata geçirmemiz lazım. 4 strateji planımız var, bunları hayata geçirmemiz lazım. İl başkan yardımcıları ve il örgütünün yapısını yeniden ele almak lazım. Edilgeniz dedim, etken olmalıyız.

Genel Başkanım beni çok büyük bir dikkatle dinledi. Sayın Genel Başkanım dedi ki, 'Hayır, gençsin, delegeleriniz, ilçe başkanlarınız, il örgütünüz kongrede yarışmak isterse aday olun' dedi. Ben de aday oldum.

"BEN ANKARA İL ÖRGÜTÜ DIŞINDA HİÇBİR GÖREVE TALİP DEĞİLİM"

Ben hiçbir üyemi heyecanlandıramıyorsam seçmeni ikna etme, kalbine girme şansım yok. Önce kendim heyecanlanacağım. Ben heyecanla 'Bu görevi istiyorum' diyebileceğim. Vallahi de istiyorum billahi de istiyorum. Ben Ankara İl Örgütü dışında hiçbir göreve talip değilim. Hiçbir göreve. Hiçbir göreve talip değilim. Şimdi hazırım. Kendimi çok hazır hissediyorum. Yani yarın sabah 7'de Mamak İlçe Örgütü'nün kapısından girip Mamak'ı ayağa kaldırmak istiyorum. Hiç yorulmadım. Dün gece, sabah 5'te eve girdim. 1 saatte çıktım, yorulmadım.

"KONGREDE HANGİ SONUÇ ÇIKIYORSA ONA HEP BERABER SAYGI DUYACAĞIZ"

Kongrede hangi sonuç çıkıyorsa ona hep beraber saygı duyacağız. Ben seçilirsem biliyorum ki, Ümit Hocam yarın benimle tekrar alanda olacak. Ama Ümit Hocam da şunu iyi biliyor, 'Yarın ben seçilirsem Sercan kardeşim de benim yanımda olur.' Ama bugün ben seçileceğim. Çünkü ben hazırım. Çünkü ben siyaseti part-time yapmadım, yarı zamanlı yapmadım. Ben sonuna kadar Ankara İl Örgütü'nde çalışacağım. Ama bu kongre salonundan çıkan iradeye saygı duyacağım.

Başkent Ankara, 29 Ekim'de 4 belediyemizle birlikte Ankara tarihinin en büyük yerel seçim çalışmasını başlatacağız. Çoban ateşini o gün yakacağız. O gün tüm Ankara'ya, tüm Türkiye'ye nasıl çalışılacağını, nasıl hazır olduğumuzu herkese göstereceğiz.

Bir ay kala seçim çalışmasını başlatmayacağız. Tüm araç gereçlerimiz, insan kaynaklarımız, fiziksel koşulları en iyi noktaya taşıyacak şekilde hazır olacak.

2024 yılında ben tek başıma karar almayacağım. Ankara İl Örgütü'müzde il başkan yardımcılarımız, ilçe başkanlarımız, delegemizle bunları konuşacağız. Tek kişinin karar aldığı anlayış yok. Örgütsel anlayışı devam ettirmek için kolektif anlayış ve büyük bir organizasyona ihtiyaç var. Ben onu da hayata geçirmeye talibim."