CHP Ankara İl Kongresi... Divan Başkanı Ali Öztunç: "Chp, Zor Günlerin Partisidir, Bu Ülkeyi Kuran Partidir, Kuvay-I Milliye'nin Partisidir, Zor...

CHP Ankara İl Kongresi, bugün yapılıyor. Kongrede Divan Başkanı seçilen CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, " Türkiye zor günlerden geçiyor. Ekonomi bitmiş, insanlar geçinebilmek için çok büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Evet, kabul edeceğiz, CHP de zor günlerden geçiyor. Ama hiçbir zaman unutmayacağız, CHP zor günlerin partisidir. CHP, bu devleti kuran partidir, Kuvay-i Milliye’nin partisidir, zor günleri aşmayı bilen bir parti olmuştur, her zaman olmuştur, olacaktır da" dedi.

Haber: GÜRKAN DEMİRTAŞ - Kamera: ÜNAL AYDIN

CHP Ankara İl Kongresi, bugün yapılıyor. Kongrede Divan Başkanı seçilen CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, " Türkiye zor günlerden geçiyor. Ekonomi bitmiş, insanlar geçinebilmek için çok büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Evet, kabul edeceğiz, CHP de zor günlerden geçiyor. Ama hiçbir zaman unutmayacağız, CHP zor günlerin partisidir. CHP, bu devleti kuran partidir, Kuvay-i Milliye'nin partisidir, zor günleri aşmayı bilen bir parti olmuştur, her zaman olmuştur, olacaktır da" dedi.

CHP Ankara İl Olağan Kongresi, bugün Ankara Ulus'taki Atatürk Spor Salonu'nda yapılıyor. Kongrede CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, delegelere Divan Başkanı olarak CHP Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç'u sundu. Yapılan oylamada Öztunç Divan Başkanı seçildi.

Divan Başkanı Öztunç'un konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"O ZOR GÜNLERDE BİZLERE YARDIM ELİNİ UZATTILAR: Bugün, bana ve divandaki arkadaşlarımıza bu onurlu görevi verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Bir teşekkürü de özellikle Kahramanmaraş Milletvekili olduğum için bir kez daha Ankaralılara yapmak istiyorum. Bir deprem yaşadık, büyük bir acı yaşadık, yaşadığımız depremde tüm Türkiye'nin olduğu gibi Ankara da Maraş'a, bize yardıma koştu. Aylarca Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin binin üzerinde personeli, Çankaya Belediyesi'nin, Yenimahalle Belediyesi'nin Elmadağ Belediyesi'nin personelleri depremzedelere, bizlere o zor günde yardım elini uzattılar. O yüzden huzurunda bir kez daha Ankara Büyükşehirimizin sevgili Başkanı Mansur Yavaş Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bir depremzede kardeşiniz olarak Çankaya Belediye Başkanımız Alper Taşdelen'e teşekkür ediyorum. Yenimahalle Belediye Başkanımız Fethi Yaşar'a teşekkür ediyorum. Elmadağ Belediye Başkanımız Adem Barış Aşkın'a teşekkür ediyorum. O zor günlerde bizlere yardım elini uzattılar.

CHP, ZOR GÜNLERİN PARTİSİDİR: Türkiye zor günlerden geçiyor. Ekonomi bitmiş, insanlar geçinebilmek için çok büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Evet, kabul edeceğiz, CHP de zor günlerden geçiyor. Ama hiçbir zaman unutmayacağız, CHP zor günlerin partisidir. CHP, bu devleti kuran partidir, Kuvay-i Milliye'nin partisidir, zor günleri aşmayı bilen bir parti olmuştur, her zaman olmuştur, olacaktır da. 99 yılında partimiz baraj altı kaldığında hep birlikte çok üzüldük. Ama 2002 yılında yine şahlandık, ayaklandık ve yeniden parlamentoya girdik.

UMUTSUZLUK POMPALANMASINA ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ: Bugünlerde sıkıntılar yaşıyoruz. Ama sevgili CHP'liler unutmayın ki yiğit düştüğü yerden kalkarmış. Düştüğümüz yerden yeniden kalkacağız, kalkmayı bileceğiz ve yeniden CHP'yi daha yukarılara çıkarmak için mücadele vereceğiz. Son günlerde özellikle medyadan izliyoruz, bakıyoruz, efendim yerel seçimlere giderken CHP'de duygusal kopuşlar var, yerel seçimlerde sıkıntı olacak, şu olacak, bu olacak diye biraz AK Parti ağzıyla konuşanlar var. Ankaralılar, 2019 yılında Tayyip Erdoğan'ın en güçlü olduğu dönemde Ankara Büyükşehir AKP'nin elindeyken biz, Ankara Büyükşehir'i almayı bildik, 2024'te yine bizde olacak, yine CHP'nin bayrağı Ankara Büyükşehir'de dalgalanacak. Umutsuzluğa yer yok. Birilerinin çıkıp umutsuzluk pompalamasına asla izin vermeyeceğiz. O gün kazandık, yarın yine kazanacağız. Bunu herkesin farkına varması gerekiyor.

DIŞARIDAN CHP'Yİ DİZAYN ETMEK İSTEYENLER VAR: Hiçbir şekilde endişeye gerek duymuyoruz. CHP, Türkiye'ye kurulan tuzakları aşan, kaldıran partidir. CHP, kendisine kurulan tuzakları da aşacaktır. Son günlerde izliyorsunuz, dışarıdan CHP'yi dizayn etmek isteyenler var. Parti dışından, başka partilerden. Daha düne kadar beraber yan yana oturduğumuz ortaklık yaptığımız bazı isimler, CHP'yi dizayn etmeye çalışıyorlar. Bunlara CHP'liler izin vermezler, vermeyecekler. Bizler, CHP'nin evlatları, CHP'liler var oldukça bu partiyi dışardan dizayna izin vermeyeceğiz. Tartışabiliriz, konuşabiliriz, kendi aramızda bir yarış içerisinde olabiliriz ama hiçbir parmağın gelip partimizi karıştırmasına izin vermeyeceğiz, vermemeliyiz.

YAŞASIN CHP, YAŞASIN ATATÜRK'ÜN CUMHURİYET'İ, YAŞASIN TÜRKİYE CUMHURİYETİ: Sizden bir kardeşiniz olarak ricam; 47 yıl sonra Kahramanmaraş'ta iki milletvekilini örgütüyle çıkarmış bir kardeşiniz olarak ricam, fitne, fesata izin vermeyin. Fitneye, fesata kim geliyorsa onu da dışlayalım partiden hep beraber. Burada iki kardeşin yarışı yaşanacak. Burada kaybeden olmayacak. Hep birlikte Ankara İl Kongremizden el ele verip çıkacağız. İnşallah 2024 yılında Ankara Büyükşehir'in, Çankaya, Yenimahalle, Elmadağ'ın da yanına Mamak'ı da Altındağ'ı da Keçiören'i de koyacağız. CHP, 100 yaşında. 100 yaşında dünyada başka bir parti yoktur. O yüzden yaşasın CHP, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'i, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti."