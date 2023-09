CHP Ankara İl Kongresi... Aylin Yaman: Çok Partili Demokrasinin Öncüsü Bir Partinin Üyesi Olarak, Partimizin Tüzüğünü ve Programını Sizlerle...

Haber: GÜRKAN DEMİRTAŞ – Kamera: ÜNAL AYDIN

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Yaman, CHP Ankara İl Kongresi'nde; " Cumhuriyet'in kurucu ve çok partili demokrasinin de öncüsü olan bir partinin bir üyesi olarak hep birlikte, sosyal demokrasinin evrensel kriterleri ve partimizin tüzüğünü ve programını çağın gereklilikleri ile birlikte sizlerle kenetlenerek daha da ileriye götüreceğimize inancım sonsuz" dedi.

CHP Ankara İl Olağan Kongresi, bugün Atatürk Spor Salonu'nda yapılıyor. Kongre'de söz alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Yaman şöyle konuştu:

"Cumhuriyet'in kurucu ve çok partili demokrasinin de öncüsü olan bir partinin bir üyesi olarak hep birlikte, sosyal demokrasinin evrensel kriterleri ve partimizin tüzüğünü ve programını çağın gereklilikleri ile birlikte sizlerle kenetlenerek daha da ileriye götüreceğimize inancım sonsuz. Parlamenter sistem şu anda yerle bir edilmiş durumda. Kuvvetler ayrılığı yok ve tek adam rejimi hüküm sürüyor her yerde. Ekonomik krizi had safhada hissediliyor ve artık hepimizin bir terimi var kullandığımız, derin yoksulluk, derin yoksulluk toplumun her kesiminde çok ağırlıklı olarak hissediliyor. Bu derin yoksulluğu, açlığı, gıda krizi, açlık önümüzdeki dönemde ciddi bir halk sağlığı sorunu olarak karşımıza çıkacak. Aynı şekilde, ekonominin kötü gidişatı, bizim gibi tarım ve hayvancılık ülkesi olan bir ülkede gerçekten bir gıda krizini kapımızın önüne koymuş vaziyette. Bir sağlıkçı olarak, sağlığa erişim hakkının yerle bir edildiği, günler, haftalar, hatta aylar sonrasına gün verildiği, koruyucu hekimlikten uzaklaşıldığı, temiz suya ulaşımın bile birçok yerde sorun olduğu bir ortamdan geçiyoruz. El birliği ile bu konulara odaklanmamız gerekiyor. Bunun için de hep birlikte kurultay sürecinden güçlenerek çıkacağımız bir dönem diliyorum.

Kendi adıma, sorumluluk alanımda olan kırılgan gruplar, özellikle çocuklar, yaşlılar, engelliler, fırsat eşitsizlikleri nedeniyle maalesef kadınlar, ülkemizi sarmalayan madde bağımlılığının pençesindeki evlatlarımız, gaziler, şehit yakınları, Roman toplulukları gibi kırılgan grupların haklarını korumak için bu dönemde elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Bunları gerçekleştirebilmemizin tek yok yolu, sizlerle kenetlenmemiz ve şu dönemde baskılanmış olan sivil toplum kuruluşları, dernekleri hep birlikte ayağa kaldırmamız.

Bu dönemi, 3,5 yıllık dönemi başarıyla yürüten sevgili Ali Hikmet başkanım ve değerli yöneticilerine tek tek teşekkürlerimi sunuyorum. İki adayımız var. Ümit Erkol hocamız benim meslektaşım. Tabip Odası'nda birlikte çalıştık kendisiyle. Gönülden başarılar diliyorum. Diğeri de Sercan, çok sevgili genç arkadaşım, siyasete girdiğimde yine omuz omuza çalıştığım bir arkadaşım. Dolayısıyla partimizin içinden yetişen iki değerli adayımızı gönülden tebrik ediyor, sonuç her ne olursa olsun, buradan kenetlenerek çıkacağımıza inancım sonsuz diyorum."